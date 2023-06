Turyści zarezerwowali w Beskidach sporo miejsc na wakacje, mimo że ceny wzrosły wobec poprzedniego roku o kilkanaście procent - powiedział PAP Tadeusz Papierzyński z magistratu w Wiśle. Turystyka nie wróciła do czasów sprzed pandemii, ale ten sezon zapowiada się całkiem dobrze - ocenił.

"Mieliśmy całkiem spory boom rezerwacyjny w marcu i kwietniu, wiele osób już wtedy zaplanowało wakacje i przyjazdy siedmiodniowe, a nawet dziesięciodniowe" - powiedział w rozmowie z PAP Papierzyński, który w wiślańskim magistracie odpowiada m.in. za sprawy turystyki i sportu. Przyznał, że w przeszłości też tak było - po feriach następowały rezerwacje wakacyjne.

Zwrócił uwagę, że wiele osób wyczekuje jednak niemal do końca i ostateczną decyzję o wyjeździe podejmuje, kierując się przede wszystkim pogodą. "Ci goście spędzają w Beskidach zwykle mniej czasu. To przyjazdy na 4-5 dni" - powiedział przedstawiciel magistratu w Wiśle.

Jego zdaniem chociaż rezerwacji jest sporo, to turystyka w górach nie wróciła jeszcze do czasów sprzed pandemii. "Wówczas obłożenie było duże. Powoli, powoli do tego wracamy, ale to jeszcze nie są te liczby" - zaznaczył.

Przedstawiciel magistratu przyznał, że branża obawiała się, iż negatywny wpływ na ruch turystyczny będzie miała inflacja. "Ma ona wpływ na sytuację, ale nie aż tak duży, jak się obawialiśmy. Turyści są, choć przyjeżdżają na krócej" - powiedział Papierzyński. Jak mówił, są to też pobyty "oszczędniejsze" - większą popularnością cieszą się w tym roku obiekty, w których można samodzielnie przygotować posiłki.

Z przekazanych przez niego informacji wynika, że w Beskidach ceny wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o kilkanaście procent. "Są jednak i takie obiekty, które konkurując z innymi, utrzymały ubiegłoroczny poziom cen" - wskazał.

Według portali rezerwacyjnych rodzina z dwójką dzieci w pierwszym tygodniu wakacji na osiem nocy może znaleźć pokój w Wiśle czy Szczyrku za cenę od 2 tys. zł, ale zdarzają się też tańsze oferty.

W Wiśle niemal w każdy letni weekend mają się odbywać koncerty, festyny, zabawy, konkursy, rajdy; otwarto już kąpielisko miejskie. Tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia zaplanowano Tydzień Kultury Beskidzkiej, jeden z największych festiwali folklorystycznych w Europie. Na arenach w Żywcu, Wiśle, Szczyrku, Makowie Podhalańskim i Oświęcimiu, Istebnej, Ujsołach i Jabłonkowie na Zaolziu wystąpi około 90 zespołów z Polski, krajów europejskich, afrykańskich, azjatyckich i z Ameryki Południowej.