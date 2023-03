- Ubolewam nad tym, że w całej kategorii majonezów ciężko mówić o ciekawej komunikacji. Zawsze jest ona poprawna, ale nic ponad to - ocenia Jakub Biegaj, lider działu kreacji w GetHero.

Jakub Biegaj - lider działu kreacji w GetHero/fot. materiały prasowe

Wielkanoc za pasem. A skoro Wielkanoc to jajka i majonez oczywiście. W tym roku sporo emocji wywołują już nie tylko skład majonezu i poszczególne marki producentów, choć jak co roku w Social Mediach trwa retoryczna dyskusja Kielecki czy Winiary, ale również ceny tego świątecznego produktu z serii "must have". My poszliśmy o krok dalej i rozmawiamy z Jakubem Biegajem, liderem działu kreacji w GetHero o tym w jaki sposób marki rywalizują o finalnego klienta, czy firmy stawiają na intrygującą komunikację - i czy jest to w ogóle możliwe. Czy majonez w ogóle może być sexy?

Inflacja nie bierze jeńców. Majonez też jest droższy

- Wielkanoc to czas, w którym majonez ma pewnego rodzaju “handicap”, czyli przewagę nad innymi sosami - niezależnie od okoliczności, w większości polskich domów na stole wyląduje ulubiona sałatka z jego dodatkiem. Choć widać zwiększoną aktywność marketingową wśród producentów, nawet bez niej sprzedaż byłaby wysoka. Fakty są takie, że Polacy kochają majonez! - zapewnia eskpert.

- Inflacja nie bierze jeńców i ceny majonezu nie zdołały się jej oprzeć. Niejednokrotnie widzimy ich wzrost, sięgający nawet kilkunastu złotych na litrze. Internauci już wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych. Nie umknęło to także dużym profilom na Instagramie, t.j. @michalmarszal, które udostępniały zdjęcia popularnych marek, stojących na tle cenówek. Zdecydowanie działa to na niekorzyść producentów - zapewnia Jakub Biegaj, lider działu Kreacji w GetHero.

Internauci wyrażają swoje niezadowolenie w mediach społecznościowych zwiazane z wysokimi cenami majonezu

- Jak możemy przeczytać na Facebookowym profilu Winiary, w odpowiedzi na jedno ze zdjęć w komentarzu, sytuacja ma swoje uzasadnienie, a wzrost cen łączy się ze zmniejszeniem marży. Czy jest to argument, który ma szansę złagodzić niezadowolenie klienta? Wydaje mi się, że nie koniecznie. Najważniejsza nadal jest cena produktu, który wkładamy do koszyka - przekonuje Jakub Biegaj.

Lato sprzedaje lody. Wielkanoc majonez

Zdaniem eksperta mimo niekorzystnej sytuacji ekonomicznej, w okresie świątecznym producentów ratuje “sezonowość” - podobnie jak lato sprzedaje lody, wiosna sprzedaje artykuły spożywcze na grilla, tak Wielkanoc sprzeda majonez. Mechanizm jest znany od lat. Choć może mu zagrozić uszczuplony budżet domowy, przewiduję jedynie jego nieznaczne wyhamowanie - zapewnia.

- Niestety, ubolewam nad tym, że w całej kategorii majonezów ciężko mówić o ciekawej komunikacji. Zawsze jest ona poprawna, ale nic ponad to. Zazwyczaj komunikacja zaczyna się i kończy na przepisach z użyciem majonezu - od sałatek po desery na bazie sosu. To chleb powszedni na profilach marek. Poza tym od lat powiela się nawiązania do tradycji i obecności na polskich stołach od pokoleń. Czy jest to złe? Nie jest, bo przecież to naturalne, że majonez się jada od dawna i na różne sposoby. Czy w takim razie można lepiej? Oczywiście, bo przecież jest tam miejsce na zabawę formą, a sam produkt nie musi tkwić w skostniałej formule - dodaje Jakub Biegaj.

"Wojna majonezowa". Kielecki czy Winiary - to potencjał na viral

- Światełkiem w tunelu zawsze był dla mnie “konflikt” pomiędzy liderami rynku - Kieleckim oraz Winiary. Cudzysłów nie jest tutaj przypadkowy, bo spór istnieje jedynie pomiędzy konsumentami, ale od lat jest żywy i wzbudza emocje. Na nasze nieszczęście żadna ze stron nie znalazła w sobie odwagi, żeby podjąć rękawice na poważnie. Ogromny potencjał na viral przepala się w komentarzach i postach, losowo rozsianych gdzieś po sieci. Oczywiście nie mówię tu o przepychankach, ale o przemyślanej komunikacji - dodaje.

Z obserwacji eksperta wynika, że czołowe brandy - ale także te mniejsze marki majonezów - są okopane na swoich bezpiecznych pozycjach. To nie jest strategia, która służy pozyskaniu nowego klienta. Najwidoczniej taka jest specyfika tego rynku. Rodzi to jednocześnie duże możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji.

- Pozytywną zmianę zauważyłem w komunikacji majonezu Kieleckiego, którego sam jestem ogromnym fanem i śledzę ich działania od lat. Marka zaczyna mocniej wchodzić w interakcje z fanami. Stworzyła nawet merch, który stał się obiektem pożądania wielu internautów - w tym mnie. Nie był dostępny w ogólnej sprzedaży, ale przez swoje zaangażowanie udało mi się zdobyć skarpetki i noszę je z dumą. Tworzenie rzeczy dla społeczności, która stanie się najlepszym ambasadorem marki, to według mnie klucz do zdobycia serc konsumentów w dobie szalejącej inflacji - zapewnia Jakub Biegaj.

Co w tej sytuacji powinni zrobić producenci, z marketingowego punktu widzenia?

Zdaniem naszego rozmówcy przede wszystkim powinni uzbroić się na wypadek coraz częściej pojawiających się nieprzychylnych komentarzy.

- Wraz ze zbliżającymi się świątecznymi zakupami, coraz więcej osób będzie miało styczność z podwyżkami. Trzeba przygotować teczkę z argumentami, które nie tylko wyjaśniają mechanizm wzrostu cen, ale także ze zrozumieniem podchodzą do obaw konsumenta. Polecam także nieco mniej “urzędową” formę komunikacji, żeby skrócić dystans pomiędzy firmą a konsumentem. Podejście do działań reklamowych prawdopodobnie się nie zmieni. Szkoda. Spotkałem się z określeniem tej branży jako “konserwatywnej” i zgadzam się z tym w 100%. Majonez nie lubi zmian. Tymczasem widzę tutaj szansę na ulepszenie komunikacji, która może przenieść ciężar dyskusji z ceny za litr, na bardziej lifestylowe tory. Nie od dziś wiadomo, że temat “Kielecki vs Winiary” nigdy nie został należycie zagospodarowany, a to tylko jeden z przykładów, gdzie kampania dowolnego majonezu mogłaby wejść na zupełnie inny poziom - zapewnia.

Ekspert widzi ogromną szansę dla marek mniej rozpoznawalnych, które powinny ruszyć z komunikacją mocniej niż dotychczas. Skąd taki wniosek? Widząc wysoką cenę produktu, po który sięgaliśmy niemal odruchowo, zdecydowanie chętniej spojrzymy w stronę marek mniej popularnych i tańszych. Sytuacja finansowa wymusi na wielu konsumentach chęć do eksperymentowania. Nie warto przespać tego momentu, bo dane historyczne mówią jasno - strategia przekuwania kryzysu na swoją korzyść jest wpisana w sukces wielu brandów.

Majonez zawsze się obroni