Maksymalna cena za gaz dla piekarni i cukierni od 1 kwietnia, to rozwiązanie, które pozwoli obniżyć ceny surowca nawet trzykrotnie - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Przypomniał, że stawką 200,17 zł/MWh będą objęte piekarnie i cukiernie.

1 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się okres, w którym będzie obowiązywała maksymalna stawka za gaz 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, w tym tych działających w formie spółdzielni spożywczych; fot. unsplash

Cena gazu dla piekarni i cukierni

1 kwietnia 2023 r. rozpoczyna się okres, w którym będzie obowiązywała maksymalna stawka za gaz 200,17 zł/MWh dla piekarni i cukierni, w tym tych działających w formie spółdzielni spożywczych.

Z rozwiązania będą mogły skorzystać firmy produkujące pieczywo, świeże wyroby ciastkarskie i ciastka z wykorzystaniem pieca ogrzewanego paliwem gazowym. Pomocą może zostać objętych ok. 3,3 tys. przedsiębiorców - szacuje MRiT.

Jak zaznaczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda wnioski będzie można złożyć elektronicznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularz zostanie udostępniony w połowie kwietnia br. na stronie internetowej ZUS - poinformował.

"Maksymalna cena za gaz dla piekarni i cukierni to rozwiązanie, które pozwoli obniżyć ceny gazu nawet dwu-, trzykrotnie. To bardzo duża pomoc w sytuacji wysokich cen surowców energetycznych, będących efektem rosyjskiej agresji w Ukrainie" - zaznaczył minister Buda. Dodał, że przedsiębiorcy będą mieli zapewnione stabilne ceny gazu, a ich klienci możliwość dalszego kupowania pieczywa czy ciastek w ulubionych miejscach.

Jak złożyć wniosek?

Resort wyjaśnił, że przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury ze wskazaniem okresu, na jaki stawka ma być obniżona.

Maksymalna cena gazu ziemnego dla piekarni będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 r. Wsparcie zostanie wdrożone w ramach pomocy de minimis, tj. pomocy ograniczonej do limitu ogólnie przyjętej pomocy w wysokości 200 tys. euro na przestrzeni trzech lat - przypomniało MRiT. Szacowany koszt pomocy to ok. 366 mln zł za trzy kwartały 2023 r.