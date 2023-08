Biznes i technologie

Maląg: chcemy poznać zdanie Polaków w demokratycznej formie; realizujemy to, czego Polacy oczekują

Autor: PAP

Data: 12-08-2023, 12:16

Chcemy poznać zdanie Polaków w referendum, w tej demokratycznej formie. I my realizujemy to, czego Polacy oczekują – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, odnosząc się do pytania referendalnego o wiek emerytalny.