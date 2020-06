Maląg: Firmy oceniają, że wsparcie polskiego rządu było bardzo szybkie

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej przekonywała, że dotychczas przekazane zostało ok. 85 mld zł dla firm na ochronę miejsc pracy. Dzięki temu - mówiła - z pełną odpowiedzialnością można powiedzieć, że dzięki poszczególnym instrumentom w ramach tarcz antykryzysowej i finansowej, ochronione zostało ich około 5 mln. Jej zdaniem w momencie wybuchu pandemii potrzebna była "szybka i sprawna interwencja państwa".

Minister Maląg, mówiąc o bezrobociu, powiedziała, że w jej resorcie panuje "umiarkowany optymizm".

"Patrzyłam dzisiaj w dane dotyczące tych dwóch pierwszych tygodni czerwca i mogę powiedzieć, że jest mniej osób rejestrujących się jako bezrobotne w urzędach w stosunku do tych 15 dni maja, natomiast wyrejestrowujących się mamy więcej" - powiedziała. Oznacza to - wskazała - że na rynku pracy są nowe oferty, a ich liczba wzrasta. "Instrumenty tarczy zadziałały" - oceniła Maląg.

Wskazywała, że w momencie przygotowywania rozwiązań przeciwdziałającym kryzysowi, najważniejsze było "zachowanie miejsc pracy tak, żeby potem wychodzić z pandemii krok po kroku, w miarę spokojnie". Mówiła, że gdy zaczynały spływać wnioski o wsparcie z tarczy, "zawsze podkreślaliśmy, że za każdym wnioskiem stoją konkretni ludzie lub instytucje, które potrzebują szybkiego wsparcia".

Maląg dodała, że wszystkie instrumenty zostały stworzone tak, żeby były proste w obsłudze i żeby dawały możliwość szybkiej wypłaty pieniędzy.

Teraz - mówiła - przyszedł czas sprawdzenia, jak zadziałały te instrumenty, dlatego rozmawiamy z firmami, które z nich skorzystały.

"Firmy, które prowadzą fabryki także poza granicami naszego kraju, oceniają, że wsparcie polskiego rządu było bardzo szybkie i rzeczywiście pozwoliło uchronić miejsca pracy" - przekonywała Maląg. I podkreśliła, że ta "inwestycja w ludzki kapitał jest bardzo ważna".

Wyraziła również przekonanie, że "to wsparcie poszło we właściwym kierunku i we właściwym czasie". A dzisiaj - dodała - jest "moment odbudowy i inwestycji, aby firmy mogły odzyskać swoją energię".