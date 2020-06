Maląg: łączna kwota umorzeń składek ZUS to 7,2 mld zł

Minister Maląg podczas wspólnej konferencji prasowej z prezes ZUS prof. Gertrudą Uścińską poinformowała, że łącznie w ramach trzech tarcz: finansowej, antykryzysowej i pomocowej przedsiębiorcom przekazano 70,5 mld zł.

Zaznaczyła, że w ramach samej tarczy antykryzysowej do firm trafiło około 21 mld zł. Z najnowszych danych MRPiPS wynika, że 6,08 mld zł przeznaczono na dofinansowanie do wynagrodzeń, a 5,5 mld zł na umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.

"Tarcza antykryzysowa to także pomoc w ramach świadczenia postojowego dla 1,2 mln osób samozatrudnionych oraz będących na umowie-zleceniu czy umowie o dzieło. To łączne wsparcie na sumę 2 mld 260 mln zł" - wskazała minister rodziny.

Najwięcej świadczeń postojowych wypłacanych jest przez ZUS w województwach: mazowieckim - 304 mln zł; śląskim - 218 mln zł i małopolskim - 206 mln zł.

Maląg podziękowała wszystkich pracownikom ZUS. "To dzięki ich ciężkiej pracy ZUS zrealizował już 97 proc. wniosków o postojowe za marzec i kwiecień" - powiedziała szefowa MRPiPS.

Przypomniała, że tarcza antykryzysowa to również zwolnienie ze składek dla samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, a po ostatnich zmianach także dla małych firm. "Jest to wsparcie, które opiewa na łączną wartość 7,2 mld zł. Tak dużą pomocą w marcu objęliśmy prawie 1,4 mln firm, a w kwietniu prawie 1,3 mln płatników składek" - powiedziała minister.

Największe wypłaty zwolnień ze składek przeprowadziły odziały ZUS w województwach: mazowieckim - 1,2 mld zł; śląskim - 850 mln zł; wielkopolskim - 760 mln zł. W przypadku zwolnienia ze składek w marcu rozliczono 92 proc. wniosków, a w kwietniu 90 proc.

Z kolei prof. Uścińska poinformowała o stanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przekazała, że w ramach e-składki do ZUS trafiło do tej pory 112 mld zł. "To jest niestety o 5 mld mniej niż w ubiegłym roku" - podkreśliła. "Jeżeli chodzi o Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, pobraliśmy do dzisiaj 73 mld zł; to około 5,5 mld mniej niż w ubiegłym roku. Trzeba jasno powiedzieć, że w stosunku do planu, jeśli chodzi o e-składkę, to pobraliśmy od początku roku do dzisiaj o 11 mld zł mniej" - dodała.

Szefowa Zakładu podkreśliła, że ramach wsparcia zaplanowana jest dotacja z budżetu państwa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 34 mld zł. "Wykorzystaliśmy już 54 proc. planu" - powiedziała.