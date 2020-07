Maląg o bezrobociu: lipiec porównywalny do czerwca

Jeśli chodzi o przyrost i odpływ osób bezrobotnych, szacujemy, że w lipcu sytuacja będzie porównywalna do czerwca - powiedziała we wtorek szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że od 1 do 13 lipca przybyło ok. 3 tys. osób bezrobotnych.