Maląg: Polski nie stać na rezygnację z 500 plus

W środę minister Maląg uczestniczyła w debacie zorganizowanej z okazji pięciolecia programu "Rodzina 500 plus".

Szefowa MRiPS przypomniała okoliczności wprowadzenia 500 plus, a także pojawiające się wówczas krytyczne głosy o tym, że państwa nie stać na realizację takiego programu, a rodziny otrzymane środki będą wykorzystywać w niewłaściwy sposób.

"My cały czas z podniesioną głową mówiliśmy o tym, że mamy zaprzepaszczone co najmniej osiem, ale tak naprawdę więcej lat braku systemowej, kompleksowej polityki prorodzinnej. To był ostatni moment (…), aby wdrożyć program, aby w końcu rodzina stała się centrum uwagi" - powiedziała.

"Architekt tego programu, pan prezes Jarosław Kaczyński, widział to, że programy społeczne, inwestycja w rodzinę jest konieczna i te działania należy podjąć" - dodała.

Przypomniała, że rocznie dzięki programowi rodziny otrzymują 6 tys. zł na każde dziecko, czyli 108 tys. zł przez 18 lat. Minister powiedziała, że te pieniądze "przede wszystkim pozwalają w końcu wielu polskim rodzinom spełniać marzenia".

"Program +Rodzina 500 plus+ z jednej strony przyczynił się bardzo mocno do podniesienia godności polskiej rodziny. Przede wszystkim zniwelował ubóstwo. Dane pokazują, jak program przyczynił się do tego, aby polskim rodzinom żyło się lepiej. Ale także przyczynił się do podniesienia wskaźnika dzietności" - powiedziała.

Jednocześnie minister zaznaczyła, że na efekty systematycznych działań w polityce demograficznej należy czekać przez wiele lat, "a Polska te działania rozpoczęła w 2016 r.".

"Polski nie stać na nierealizowanie programu +Rodzina 500 plus+. My jesteśmy zobowiązani inwestować w rodzinę nie tylko poprzez bezpośrednie wsparcie (…), ale różne programy, które będą służyły polskim rodzinom, będą sprawiały, że młodzi ludzie będą chcieli zakładać rodziny, związki małżeńskie i będą się rodziły dzieci" - powiedziała.

Minister dodała, że w Nowym Polskim Ładzie zostaną przedstawione rozwiązania, które będą kontynuowały wsparcie rodzin.