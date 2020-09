Maląg: spodziewamy się, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniesie 6,1 proc., tyle samo co w lipcu

Po południu resort rodziny ma podać szacunkowe dane o bezrobociu w sierpniu. W wywiadzie dla telewizji wPolsce.pl Maląg przypomniała, że w lipcu stopa bezrobocia wyniosła 6,1 proc. "Spodziewamy się, że dzisiaj, kiedy dane z powiatowych urzędów pracy już do nas spłyną, stopa bezrobocia również wyniesie 6,1 proc." - przekazała Maląg.

Podkreśliła, że ratowanie miejsc pracy było priorytetem premiera Mateusza Morawieckiego podczas pandemii i dzięki skutecznej polityce rządu bezrobocie w ujęciu miesięcznym nie wzrosło. "Ponad 133 mld zł trafiło na ratowanie miejsc pracy poprzez różne instrumenty. Śmiało możemy powiedzieć, że 5 mln miejsc pracy zostało uratowanych" - powiedziała.

Poinformowała też, że z szacunków resortu wynika, że 2020 rok zakończy się jednocyfrowym bezrobociem między 7,1 a 8 proc.

"Nie zapominamy też o osobach, które utraciły pracę. Bo od września zasiłek dla bezrobotnych wzrósł do 1200 zł, to jest wzrost o 36 proc. w stosunku do zasiłku pobieranego do tej pory" - oświadczyła Maląg.

Wspomniała też, że osoby, które w wyniku pandemii straciły pracę pobierały zasiłek solidarnościowy w wysokości 1400 zł. Świadczenie było przyznawane maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r.