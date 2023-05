Badanie Konfederacji Lewiatan pokazuje, że mikro i małe firmy bezpieczeństwo energetyczne Polski widzą nie w węglu, ale w dywersyfikacji dostaw i w zielonych instalacjach; jedynie niecałe 13 proc. stawiałoby dalej na węgiel - czytamy we wtorkowym wydaniu "Pulsu Biznesu" .

"Polskie firmy tworzą ponad 72 proc. naszego PKB, a największy udział w tej grupie mają mikro i małe przedsiębiorstwa. To właśnie w tej grupie, na reprezentatywnej próbie 400 pracodawców, Konfederacja Lewiatan przeprowadziła w lutym 2023 r. badanie. Zadała pytania dotyczące kryzysu energetycznego, a odpowiedzi dostała raczej optymistyczne" - pisze "Puls Biznesu".

Jak wskazano, rok po rosyjskim ataku na Ukrainę ok. 45 proc. polskich mikro i małych firm ocenia swoją sytuacją jako "raczej dobrą" lub "zdecydowanie dobrą", a 25 proc. jako "ani dobrą, ani złą".

"Z badania Lewiatana wynika, że wzrost cen energii skłania większość firm do działań ograniczających zużycie, ale głównie w krótkim terminie i na zasadzie punktowych inwestycji. Poszukiwane przez firmy rozwiązania obejmują wykorzystanie alternatywnych źródeł energii (41 proc.) i zwiększenie efektywności energetycznej (40 proc.). Najchętniejsze do działania są firmy z branży farmaceutycznej i motoryzacyjnej, a najmniej chętne z budowlanej, inżynierii lądowej, IT i technologicznej" - czytamy.

"Puls Biznesu" podkreśla też, że z badania wynika, że "mikro i małe firmy zdają sobie sprawę z konieczności wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i jednocześnie rozumieją, że węgiel nie jest dobrym elementem takiej strategii". "W przeważającej większości (63 proc.) uważają, że rozwiązaniem jest odpowiedni miks, dywersyfikacja dostaw i zachęty do rozwoju zielonej energii" - wskazuje gazeta.

Na znaczenie modernizacji sieci energetycznych wskazało 55,5 proc. badanych, a na wsparcie rozwoju zielonej energii - 53,5 proc. "Na węgiel stawiałoby jedynie 12,8 proc. badanych" - podkreśla "PB".