Lęk przed rozprzestrzenieniem się ASF-u przy hodowli przyzagrodowej jest niepotrzebny – ocenił w rozmowie z PAP wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Podkreślił, że małe gospodarstwa nie będą całkowicie zwolnione z zasad bioasekuracji.

Małe gospodarstwa nie będą całkowicie zwolnione z zasad bioasekuracji. Fot. shutterstock

Bioaseukrację będą stosować też małe gospodarstwa

"Myślę, że lęk przed rozprzestrzenieniem się ASF-u przy hodowli przyzagrodowej jest zupełnie niepotrzebny" - ocenił w rozmowie z PAP wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. W ten sposób odniósł się do apelu Branżowego Porozumienia ds. Walki z ASF o odrzucenie zmian w rozporządzeniu w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących do 10 sztuk świń na użytek własny.

W ocenie szefa resortu rolnictwa zmiana zasad bioasekuracji w tych gospodarstwach nie zmienia w żaden sposób sytuacji w większych gospodarstwach.

"Tam i tak należy się trzymać bioasekuracji. Myślę, że ta bioasekuracja do tej pory była skuteczna. Tę bioaseukrację również będą stosować te małe gospodarstwa" - stwierdził Kowalczyk. "To nie jest tak, że tam świnie będą hodowane na wolnym wybiegu, albo na wolnym wypasie (...). Z pewnego niezrozumienia - myślę - że wynika to stanowisko" - dodał.

Wicepremier ocenił, że sytuacja epidemiologiczna zezwala na zmniejszenie wymagań w zakresie bioasekuracji w gospodarstwach do 10 sztuk, podkreślił jednak, że nie będą one całkowicie zwolnione z zasad bioasekuracji. Zauważył, iż w przypadku niezachowania zasad bioasekuracji, hodowca sprowadzi ASF do swojego gospodarstwa, co będzie dla niego szkodą.

Nowe propozycje dotyczące ASF

21 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Zakłada on zmniejszenie wymagań w zakresie bioasekuracji w związku z ASF w gospodarstwach, w których utrzymuje się nie więcej niż 10 sztuk świń w roku kalendarzowym, wyłącznie w celu produkcji mięsa na użytek własny. Zaproponowano m.in., by w takich gospodarstwach odstąpiono od obowiązku wykładania mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami oraz wjazdami i wyjazdami, a hodowcy nie musieli sporządzać spisu posiadanych świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki. Jednocześnie zostałby wprowadzony zakaz utrzymywania loch do rozrodu i knurów w gospodarstwach, w których utrzymuje się wyłącznie świnie w celu produkcji mięsa na własny użytek.

Branżowe porozumienie ds. walki z ASF krytycznie odniosło się do planowanych zmian. Według branży, sytuacja epidemiologiczna ASF w Polsce stanowi stałe zagrożenie dla krajowego sektora wieprzowiny i odchodzenie od zasadniczych elementów bioasekuracji w gospodarstwach przydomowych w proponowanej skali i zakresie terytorialnym jest nieuzasadnione.