Nowoczesny miejski ośrodek sportu, kształtem przypominający rybacką łódź, powstaje w Zatorze. Burmistrz miasta Mariusz Makuch podał, że obiekt gotowy ma być w październiku przyszłego roku, ale – jak się wyraził - postępy prac pozwalają wierzyć, że stanie się to wcześniej.

"Obiekt powstaje przy kompleksie sportowym Zatorzanka. Tutaj będzie biło sportowe serce Zatora i +Doliny Karpia+. Do tej pory w gminie brakowało obiektu, który przyciągałby młodych ludzi do sportu, a jednocześnie stanowił bazę do organizacji imprez i zawodów oraz spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Istniejący kompleks Zatorzanki pamięta jeszcze lata 70. ubiegłego wieku i nie przystaje do obecnych standardów" - powiedział burmistrz Zatora Mariusz Makuch.

Jak dodał, zakończenie inwestycji planowane jest na 20 października przyszłego roku, ale "postępy prac pozwalają wierzyć, że oddanie nastąpi wcześniej".

Dwukondygnacyjny obiekt będzie stanowił zaplecze dla istniejącego boiska i klubu Zatorzanka. "W obiekcie znajdowały się będą hall główny, szatnie dla zawodników i sędziów, portiernia, węzły sanitarne, pomieszczenia dla trenerów, magazyn, kotłownia, pralnia, aneks kuchenny, sala szkoleniowo-konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz siłownia" - powiedział Makuch.

Obiekt będzie posiadał taras widokowy połączony z parkingiem i trybunami na stadionie. W ramach inwestycji zostaną wybudowane - po południowej stronie stadionu - zadaszone trybuny na blisko 300 miejsc siedzących.

Do ogrzewania budynku wykorzystywana będzie pompa ciepła oraz kotłownia gazowa. Na dachu trybun zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna, która zrekompensuje w części zużycie energii elektrycznej.

Wokół obiektu powstaną miejsca parkingowe, chodniki, dojścia do stadionu wraz z ławkami i małą architekturą.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita poinformował, że inwestycja kosztowała będzie około 16 mln zł. Miasto otrzymało na budowę dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości ponad 13 mln zł.

Zator położony jest w Kotlinie Oświęcimskiej. W miasteczku mieszka około 3,6 tys. osób, a w całej gminie 9,3 tys.