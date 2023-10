W poniedziałek został udostępniony dla ruchu bezkolizyjny przejazd nad Linią Hutniczą Szerokotorową (LHS) w Uniejowie-Rędzinach (Małopolskie). Budowa obiektu została zrealizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

Jak przypomniał podczas uroczystości otwarcia obiektu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiadukt drogowy w miejscowości Uniejów-Rędziny miał zostać zbudowany przed ponad 45 laty, wraz z powstaniem Linii Hutniczej Szerokotorowej o rozstawie szyn 1520 mm, która przebiega przez terytorium Polski od granicy wschodniej do terminalu przeładunkowego w Sławkowie w woj. śląskim.

W miejscowości Uniejów-Rędziny tory przecięły ówczesną drogę wojewódzką, na której zgodnie z założeniami miał powstać wiadukt. Do jego budowy nigdy nie doszło, zamiast tego kilkaset metrów dalej zbudowano tymczasową drogę wewnętrzną i prowizoryczny niebezpieczny przejazd, który był wykorzystywany do dziś.

"Zwykli użytkownicy dróg będą mogli wreszcie korzystać z dobrodziejstwa tej drogi, tak jak przed 1977 rokiem, bo wówczas rozpoczęła się budowa LHS i wówczas ta droga została przecięta" - mówił Adamczyk.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu - dodał minister - to inicjatywa powiatu miechowskiego, gminy Charsznica i spółki zarządzającej linią LHS. Według niego zadanie to jest przykładem dobrej współpracy rządu z samorządami, który dofinansowuje inwestycje oczekiwane przez mieszkańców od wielu lat.

"To dofinansowanie z rządowych środków z Polskiego Ładu pozwoliło podjąć tę inwestycję" - mówił szef resortu infrastruktury. Dodał, że dofinansowanie stanowiło ponad 90 proc. całej wartości inwestycji.

Starosta powiatu miechowskiego Jacek Kobyłka poinformował, że budowa skrzyżowania bezkolizyjnego drogi powiatowej Pogwizdów - Tunel z linią kolejową w miejscowości Uniejów-Rędziny kosztowała 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycję udało się zrealizować przed terminem.

Według starosty, gdyby nie wsparcie z rządowych środków budowa wiaduktu nadal pozostawałaby w "sferze marzeń". "Myśmy posłuchali, nie baliśmy się budować i dzisiaj cieszymy się z tego wiaduktu" - podkreślił Kobyłka.

LHS to najdłuższa linia szerokotorowa w Polsce przeznaczona do transportu towarowego. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow z woj. śląskim. Liczy prawie 400 km i biegnie przez pięć województw: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie. W kończącym ją Euroterminalu Sławków towary ze Wschodu mogą być przeładowywane na pociągi i samochody, które dostarczą je do odbiorców w zachodniej i południowej Europie.