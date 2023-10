W ponad 30 proc. jest zaawansowana budowa tzw. łącznika brzeskiego w ciągu DK75 - stanowiącego początek nowej „sądeczanki”, a zarazem zachodnią obwodnicę Brzeska. Droga ma zostać oddana do ruchu w połowie lipca 2024 r.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który w poniedziałek wizytował budowę w Brzesku, przypomniał, że mija rok od jej rozpoczęcia i zaznaczył, że inwestycja ta "jest dużym wyzwaniem inżynieryjnym".

Zadanie o wartości 98 mln zł polega na wybudowaniu ok. 3 km drogi z dwiema jezdniami, każda z dwoma pasami ruchu, o parametrach głównej przyspieszonej (GP), bez skrzyżowań z drogami lokalnymi. Jej trasa przebiega między rondem w Jasieniu na DK94 a drogą krajową nr 75 w Okocimiu. Tam powstanie rondo zaprojektowane w taki sposób, aby pozwolić w przyszłości na bezkolizyjny wjazd na planowaną "sądeczankę".

Droga jest określana mianem łącznika brzeskiego, łączy bowiem węzeł Brzesko na autostradzie A4 z DK94 i DK75.

Jak przypomniał Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w 2016 roku powstał pierwszy odcinek łącznika o długości 2,1 km - biegnie on od węzła na A4 i DW768 do ronda na DK94 w Jasieniu.

"Budowany odcinek pozwoli na przejazd z autostrady dalej na południe, w kierunku Sądecczyzny, z ominięciem Brzeska. Odciąży to ruch w mieście na ulicach: Kościuszki, Popiełuszki i Mickiewicza. Przejeżdża nimi codziennie nawet 23 tysiące pojazdów" - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

Zaznaczył, że droga jest równocześnie pierwszym powstającym odcinkiem "sądeczanki" - przygotowywanej w nowym przebiegu drogi krajowej nr 75 do Nowego Sącza.

Według drogowców budowany łącznik prowadzi przez teren o znacznych różnicach wysokości. Dlatego też trasa początkowa od ronda w Jasieniu będzie poprowadzona przede wszystkim w wykopie, a następnie na nasypach wzdłuż brzegów rzeki Uszwicy.

"Jak dotąd wykopaliśmy ok. 100 tysięcy metrów sześciennych gruntu, z czego prawie połowa została już wykorzystana do budowy nasypów. Kończymy prace związane z przełożeniem rzeki Uszwicy na odcinku ponad 400 metrów. Było to konieczne, gdyż koryto rzeki kolidowało z inwestycją" - relacjonuje Michno.

Wszystkie działania - podkreślił przedstawiciel GDDKiA - są prowadzone pod ścisłym nadzorem służb ochrony środowiska, w szczególności ichtiologów, tak, aby w jak największym stopniu zminimalizować wpływ tych prac na przyrodę.

Wykonawca przebudował także sieć energetyczną średniego napięcia, na ukończeniu są prace związane z przebudową sieci sanitarnej i teletechnicznej. Zaawansowane są również prace związane z siecią wodociągową, gazową i siecią energetyczną niskiego napięcia. Mosty zostały już przygotowane w ok. 65 proc. Kończą się prace związane z budową trzech z pięciu przepustów. Cztery z nich będą pełniły funkcje przejść dla zwierząt.

W najbliższych miesiącach wykonawca planuje dalsze prace ziemne - do wykopania pozostało ok. 300 tysięcy metrów sześc. gruntu oraz skończenie budowy nasypów i wykonanie ostatnich prac związanych z przebudową sieci. Niedługo rozpocznie się budowa wiaduktu, którym ul. Pomianowska będzie biegła nad obwodnicą. Planowany termin zakończenia wszystkich prac i to lipiec 2024 r.