Ogłoszony został przetarg na przygotowanie projektu rozbudowy prawie 12 km drogi krajowej 28 między Zatorem a Wadowicami – oznajmiła w środę Monika Skrzydlewska z krakowskiego oddziału GDDKiA. Prace projektowe mają potrwać pięć lat.

"Zamierzamy zmodernizować odcinek drogi krajowej nr 28 od Zatora do Wadowic o długości 11,7 km. Trasa ta biegnie od przygotowywanej obwodnicy Zatora do ronda gen. Władysława Andersa na obwodnicy Wadowic w ciągu drogi krajowej 52" - podała Monika Skrzydlewska.

Jak poinformowała, "zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie koncepcji takiej rozbudowy, która poprawi bezpieczeństwo - szczególnie na skrzyżowaniach". "Poza tym chcemy przebudować istniejące i wybudować nowe chodniki oraz poprawić odwodnienie drogi. W ramach prac wzmocnimy też konstrukcję nawierzchni tak, aby spełniała ona parametr nośności 11,5 t" - podała przedstawicielka krakowskiego oddziału GDDKiA.

Monika Skrzydlewska zakomunikowała, że "wykonawca przygotowując projekt modernizacji drogi będzie spotykał się z mieszkańcami i konsultował z nimi proponowane rozwiązania". "Całość prac projektowych potrwa 5 lat. W tym czasie zostanie przygotowane studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej, projekt budowlany i projekt wykonawczy. Zadaniem wykonawcy będzie też uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwolenia na rozbudowę drogi" - oznajmiła.

Droga krajowa 28 przebiega przez południową Polskę: od zachodniej części Małopolski po Medykę na granicy z Ukrainą.

Odcinek z Zatora do Wadowic łączy biegnące równolegle do siebie drogi krajowe: 44 i 52. Każdej doby przejeżdża tam od 9 tysięcy do 20 tysięcy pojazdów. "Dla porównania, średni ruch na krajowej 28 od Zatora do granicy państwa w Medyce to nieco ponad 11 tysięcy pojazdów" - wskazała przedstawicielka krakowskiej Dyrekcji.