Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała we wtorek umowę na projekt i przebudowę układu drogowego na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Libertowie k. Krakowa. Wartość inwestycji to prawie 150 mln zł.

Jak poinformował dyrektor krakowskiego oddziału GDDKiA Tomasz Pałasiński, umowa została podpisana z przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB-Podbeskidzie. W ramach tej inwestycji powstanie m.in. przejazd pod drogą krajową i trzy kładki dla pieszych.

"Będzie to kolejny węzeł na Zakopiance między Krakowem i Myślenicami, w jednym z najbardziej niebezpiecznych i obciążonych miejsc" - wskazał dyrektor krakowskiego GDDKiA.

Zaznaczył, że zgodnie z podpisaną umową wykonawca ma 39 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie węzła w Libertowie. Do czasu realizacji inwestycji nie wlicza się okresów zimowych. "Liczymy, że pod koniec 2026 roku powinno wszystko być zakończone" - zapowiedział Pałasiński.

Zakres prac ujęty w umowie zakłada kompleksową przebudowę układu drogowego w podkrakowskim Libertowie. Zostanie zlikwidowane skrzyżowanie Zakopianki z ul. Góra Libertowska i ul. Świetlistą. Z drogi krajowej nr 7 będzie można w tym miejscu skręcać tylko w prawo.

W zamian za to pod Zakopianką powstanie tunel o długości 52 m, który pozwoli na przejazd między wschodnią a zachodnią częścią Libertowa. Powstanie on niespełna kilometr na południe od likwidowanego skrzyżowania. W tunelu będzie też ciąg pieszo-rowerowy.

W okolicy likwidowanego skrzyżowania zaplanowano budowę kładki, która zastąpi przejście dla pieszych. Zostaną również zlikwidowane skręt w prawo z Zakopianki w ul. Wesołą w Libertowie (jadąc od strony Krakowa) i skręt w prawo w ul. Parkową w Gaju (jadąc od strony Myślenic) oraz możliwości wyjazdu z tych ulic na DK7. Zamiast znajdującego się w tym rejonie przejścia dla pieszych powstanie kładka. Odcięte od DK7 drogi gminne zostaną połączone z drogami łącznikowymi równoległymi do Zakopianki.

Według zapowiedzi w ramach inwestycji wzdłuż Zakopianki zostanie poprawiona i uzupełniona sieć dróg lokalnych, co pozwoli kierowcom na korzystanie z tunelu i wjazd na DK7 w kierunku Krakowa i Myślenic. GDDKiA poszerzy drogę łącznikową po wschodniej stronie DK7 w Libertowie i przebuduje wjazdy na posesje. Wybudowane zostaną również dwa ronda. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu ul. Świetlistej, drogi łącznikowej równoległej do Zakopianki i drogi umożliwiającej włączenie się do ruchu na DK7 w miejscu likwidowanego skrzyżowania. Drugie - na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i drogi łącznikowej prowadzącej do tunelu pod Zakopianką. Trzecia kładka dla pieszych powstanie w okolicy obecnego przejścia w Libertowie przy skrzyżowaniu Zakopianki z ul. Rumianą i ul. Przylesie.

W ramach inwestycji zostaną ponadto wybudowane ekrany akustyczne, ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż drogi łącznikowej między ul. Jana Pawła II a ul. Przylesie i dwa przepusty nad potokiem Olszynka na drogach dojazdowych.

Budowa węzła w Libertowie - zaznaczył dyrektor krakowskiego GDDKiA - to jedna z kilku inwestycji na odcinku dk7 między Krakowem i Myślenicami, które mają poprawić bezpieczeństwo i zwiększyć przepustowości na tej trasie.

"To jest budowa sześciu węzłów, począwszy od przebudowy węzła Opatkowice - w przyszłym roku powinien być ogłoszony przetarg, poprzez węzły w Libertowie i Gaju, który już jest budowany, po węzły w Jaworniku, Krzyszkowicach i Myślenicach. Wszystko to spowoduje poprawę bezpieczeństwa i upłynnienie ruchu" - wskazał Pałasiński.

Jak przypomniał, odcinek Zakopianki między Krakowem i Myślenicami nie jest drogą ekspresową, a drogą o parametrach głównej przyspieszonej (GP). Dlatego występują na niej niebezpieczne zjazdy bezpośrednie, przejścia dla pieszych i przejazdy samochodów na poziomie drogi. "Chcemy to w znacznej części zlikwidować" - zapowiedział dyrektor.

Tomasz Tomala, szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury zaznaczył podczas podpisania umowy, że odcinek dk7 między Krakowem i Myślenicami należy do najbardziej zatłoczonych - według ostatnich badań ruchu codziennie przejeżdża nim blisko 57 tys. samochodów.