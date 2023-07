Twórcy ludowi mogą zgłaszać swoje prace w konkursie na najładniejszy wieniec dożynkowy województwa małopolskiego. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas dożynek wojewódzkich w Korzennej, a najlepsze prace będą reprezentować region na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie.

Organizatorem konkursu jest marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski i wójt gminy Korzenna Leszek Skowron. Celem przedsięwzięcia - wskazali organizatorzy - jest kultywowanie i ukazywanie piękna tradycji zakończenia prac polowych, okazanie uznania dla rolników za ich trud, a także pokazanie szacunku dla chleba i budowanie tożsamości regionalnej.

Aby wziąć udział w rywalizacji twórców wieńców dożynkowych, należy wypełnić specjalny formularz zgłoszeniowy udostępniony na stronie gminy Korzenna i przesłać go do 14 sierpnia pocztą lub mailem na adres sekretariatu gminy. Liczba uczestników jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony 20 sierpnia podczas dożynek wojewódzkich w Korzennej. Jak zapowiedział wójt tej gminy, zdobywca pierwszego miejsca otrzyma 2 tys. złotych, natomiast pozostałym grupom wieńcowym, wręczone będą czeki w wysokości 1 tys. złotych oraz dyplom za udział w rywalizacji. Spośród laureatów, wyłoniona zostanie grupa, która reprezentować będzie województwo małopolskie podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie.

"Święto plonów jest jednym z najważniejszych, corocznych wydarzeń w naszym regionie. To nie tylko okazja do kultywowania i ukazania piękna tradycji zakończenia prac polowych, ale również pokazania szacunku do chleba i budowania tożsamości regionalnej" - podkreślił marszałek Małopolski Witold Kozłowski.