Za około miesiąc otwarta zostanie dla kierujących obwodnica Chełmca (Małopolskie), łącząca drogę krajową nr 28 z północną obwodnicą Nowego Sącza. Obecnie trwają tam ostatnie prace. Inwestycja powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych.

Jak przekazał w czwartek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), budowa obwodnicy Chełmca, która rozpoczęła się w styczniu 2022 roku jest już na ukończeniu.

"Końcem lipca położyliśmy na trasie ostatnią, wierzchnią warstwę asfaltu. Do wykonania pozostało malowanie oznakowania poziomego, montaż oznakowania pionowego, montaż ekranów akustycznych, prace wykończeniowe wzdłuż drogi i na drogach lokalnych. Posadzimy też jeszcze ponad 100 drzew" - wskazał przedstawiciel GDDKiA.

Jak podkreślił, nowa trasa licząca niespełna 1,5 km długości ma dla mieszkańców Chełmca i Nowego Sącza ogromne znaczenie. Obwodnica będzie drogą jednojezdniową, a ruch w każdym kierunku będzie prowadzony jednym pasem. Połączy rondo siostry Czesławy Lorek z rondem im. ks. prof. Bolesława Kumora, pozwalając na ominięcie przebiegających przez centrum Chełmca ul. Limanowskiej i Marcinkowickiej.

Według wyliczeń GDDKiA przez skrzyżowanie tych ulic w styczniu 2020 roku codziennie przejeżdżało ponad 26 tysięcy pojazdów, w tym ponad 3,6 tysiąca samochodów ciężarowych i dostawczych.

Zmodernizowane zostaną dwa ronda, na początku i na końcu nowego odcinka. Zostaną również przebudowane drogi gminne (ul. Batalionów Chłopskich, Leśna i Węgrzynek). Wzdłuż nowego odcinka w wyznaczonych miejscach powstaną ekrany akustyczne.

Nowa trasa domknie od zachodu północną obwodnica Nowego Sącza i wyprowadzi z centrum wsi ruch tranzytowy, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców.

Inwestycję za prawie 50 mln zł realizuje konsorcjum Swietelsky AG i Swietelsky Rail Polska. Powstaje ona w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Obwodnica Chełmca stanowi brakujący łącznik między północną i zachodnią obwodnicą Nowego Sącza, które zostały oddane do użytku w 2015 roku. Pierwsza z nich to 2-kilometrowa droga - część DK28 Zator - Przemyśl. Nad torami kolejowymi, ulicą Dunajcową i rzeką Dunajec przebiega przez nowy most. 6-kilometrowa obwodnica zachodnia Nowego Sącza biegnie od skrzyżowania z obwodnicą Starego Sącza i Podegrodzia do Biczyc Dolnych, gdzie łączy się z DK28.