Ruch na drodze krajowej nr 47, czyli popularnej Zakopiance, w Rdzawce w czwartek ok. godz. 11 zostanie skierowany na nowobudowany jednokilometrowy odcinek dwupasmowej drogi. Będzie to pierwszy udostępniony fragment nowej trasy pod Tatry Rdzawka – Nowy Targ – informuje GDDKiA.

Jezdnia, po której dotychczas jeździli kierowcy, czyli stary odcinek Zakopianki w Rdzawce, zostanie przebudowany. Powstanie tam m.in. mur oporowy.

Powstający 16-kilometrowy odcinek DK47 między Rdzawką a Nowym Targiem będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Na trasie powstają cztery węzły - Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód i Nowy Targ Południe.

Droga jest położona w trudnym, górskim terenie, dlatego ponad ćwierć jej długości to estakady, mosty i wiadukty, których łącznie powstaje 29. Najdłuższa estakada, na wysokości miejscowości Lasek, będzie miała 700 metrów, a jej wysokość to prawie 30 metrów nad ziemią.

Wartość inwestycji wynosi prawie miliard zł. Planowany termin oddania tego odcinka Zakopianki do użytku to wrzesień 2024 roku. Wówczas kierowcy przejadą już drogą dwupasmową od Krakowa do Nowego Targu.

Ostatni odcinek drogi pod Tatry, z Szaflar do Zakopanego, jest w fazie opracowywania koncepcji przebudowy. W styczniu GDDKiA podpisała umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego fragmentu drogi. Przewiduje się, że całość prac związanych z przygotowaniem przebudowy Ostatniego odcinka Zakopianki potrwa do 2028 r. Po tym terminie będzie możliwe rozpoczęcie prac budowlanych trasy Nowy Targ - Zakopane.