Od wtorku kierowcy napotkają utrudnienia przy DW 948 (ul. Jagiełły). Drogowcy rozpoczynają tam budowę ronda turbinowego, będącego częścią obwodnicy Oświęcimia, która jest elementem powstającej drogi S1 – podał w piątek magistrat w Oświęcimiu.

"Od wtorku rozpoczną się prace przy drodze wojewódzkiej 948 - przy ul. Jagiełły, gdzie powstanie rondo turbinowe. Roboty będą prowadzone do końca roku. Na czas inwestycji ruch będzie prowadzony wahadłowo. Dodatkowo w piątki i niedziele ruch będzie sterowany także ręcznie.

Wykonawca - Budimex - podał, że w połowie lipca ruszyć ma budowa drugiego ronda, przy drodze wojewódzkiej 933 - ul. Legionów. O terminie firma poinformuje z wyprzedzeniem.

Ekspresowa trasa S1 przebiega w województwach śląskim i małopolskim, od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach: Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędzy oraz od Milówki do Zwardonia.

Od Mysłowic po Bielsko-Białą wytyczony został nowy przebieg. Podzielony został na cztery odcinki realizacyjne - trzy obejmują zasadniczy przebieg trasy, jeden to odchodząca od niej obwodnica Oświęcimia. Obecnie wszystkie odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej (i obwodnica Oświęcimia) mają podpisane umowy na realizację, a łączna wartość tych umów to niemal 2,3 mld zł.

9-km obwodnica Oświęcimia powstanie w ciągu drogi krajowej 44.

DK 44 łączy Górny Śląsk z Krakowem, DW 948 Oświęcim z Żywcem, a DW 933 Chrzanów z Rzuchowem.