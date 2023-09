Dziesięć zarzutów kradzieży z włamaniem do samochodów oraz uszkodzenia mienia usłyszał 23-latek, którego zatrzymali policjanci z Oświęcimia. Młody mężczyzna, który okradał samochody, może spędzić w więzieniu najbliższe 10 lat – podała w czwartek oświęcimska policja.

Rzecznik komendy powiatowej w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że pod koniec sierpnia w Brzeszczach ktoś włamał się w identyczny sposób do dziesięciu samochodów osobowych. "Włamywacz rozbijał szybę w drzwiach auta, a następnie kradł to, co pozostawili kierowcy. W kilku przypadkach nic nie znalazł" - podała Jurecka.

Policjanci szybko trafili na ślad włamywacza i zebrali dowody, że jest nim 23-latek bez stałego miejsca zamieszkania. W poniedziałek został zatrzymany w Brzeszczach. Usłyszał dziesięć zarzutów kradzieży z włamaniem oraz uszkodzenia mienia.

"Za uszkodzenie mienia grozi mu do 5 lat więzienia, a za kradzież z włamaniem do 10 lat" - powiedziała Małgorzata Jurecka.