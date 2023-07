Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita uroczyście otworzył w poniedziałek nowy most na rzece Białce w Trybszu w pow. nowotarskim. Przeprawa powstała dzięki Rządowemu Funduszowi Rozwoju Dróg.

"Od dzisiaj most na Białce w Trybszu otwiera się dla mieszkańców i turystów. Wygląda spektakularnie. Jest bezpieczny i nowoczesny, wykonany w oparciu o najlepsze rozwiązania techniczne. To nowa brama na Spisz - inwestycja ważna dla całego regionu. Tak działają rządowe środki w praktyce" - mówił podczas uroczystości wojewoda.

Nowy most powstał w miejscu starej przeprawy wybudowanej w 1914 r. Metalowa, ponad stuletnia konstrukcja nie nadawała się do dalszego użytkowania. Nowy most jest szeroki na 15 m, z czego 7 m zajmuje sama jezdnia. Obiekt został wykonany w konstrukcji żelbetowej łukowej. Długość przęsła wynosi ok. 90 metrów. Wykonano także najazdy po jednej i drugiej stronie przeprawy, które mają łączną długość 300 m.

Budowa mostu była częścią zadania polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 1642K Groń-Trybsz-Niedzica. Inwestycja kosztowała ponad 16 mln zł, z czego 6,7 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1,5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Na inwestycję środki własne dołożył zarówno powiat nowotarski, jak i gmina Łapsze Niżne.

"Można powiedzieć, że budowa mostu na Białce w Trybszu w modelowy sposób wpisuje się w zasadę: +Razem jesteśmy silniejsi+. (...) To dobry przykład współpracy, która służy mieszkańcom" - dodał wojewoda Kmita.

Dotychczas dla całej Małopolski z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczono już ponad 1,3 mld zł. W ramach Funduszu zawarto ponad tysiąc umów na budowę, przebudowę lub remonty prawie 1,1 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Na rok 2024 Małopolska na kolejne zadania otrzymała niemal 229 mln zł.