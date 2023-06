Biblioteki w tej chwili pełnią rolę małych domów kultury, one są wielofunkcyjne, w małych miejscowościach są szalenie cennymi instytucjami – mówił minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas wizyty w powiecie nowosądeckim (Małopolskie).

Szef MKiDN odwiedził w czwartek w Przysietnicy filię Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu, otwartą w 2021 r.

"Biblioteki w tej chwili pełnią rolę małych domów kultury, one są wielofunkcyjne. W małych miejscowościach są szalenie cennymi instytucjami, dlatego tak bardzo staramy się, żeby coraz więcej budować tego rodzaju domów kultury" - oświadczył.

Zaznaczył także, że w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w całym kraju w ostatnim czasie zrealizowano 303 tego typu inwestycje. Podczas wizyty w rozbudowanej siedzibie głównej biblioteki w Starym Sączu wskazał, że jest to jedna z takich realizacji.

"To nie są tylko biblioteki, czytanie czy wypożyczanie książek, ale także bardzo wiele innych działań, akcji, przede wszystkim edukacyjnych i propagujących czytelnictwo w wielu formach" - uściślił podczas wizyty w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Bibliotece w Starym Sączu.

"Jest satysfakcja, że wśród tych siedmiu tysięcy inwestycji w kulturze, które zrealizowaliśmy w ciągu ostatnich ośmiu lat, 303 to typowe biblioteki, nie licząc finansowań rządowych z różnych innych funduszy poza resortem kultury i dziedzictwa narodowego" - powiedział, zaznaczając, że resortowi udało się też zrealizować wiele innych projektów związanych z czytelnictwem.

W trakcie wizyty w Starym Sączu szef resortu kultury spotkał się również z siostrami klaryskami. Podczas spotkania z dziennikarzami na dziedzińcu klasztoru zaznaczył, że "klasztor klarysek w Starym Sączu to jeden z obiektów, które wspiera MKiDN, jeśli chodzi o dbanie o zabytki". Jak podał, w ostatnich latach resort przekazał na prace w tym miejscu prawie 1 mln 200 tys. zł. "W ciągu ostatnich ośmiu lat udało nam się zrealizować ponad pięć tysięcy inwestycji zabytkowych, czyli wspierać tego rodzaju miejsca, żeby poprawić jakość tych zabytków, często ratować je przed upadkiem" - powiedział Gliński.

Szef MKiDN przypominając, że klasztor od 2018 r. ma miano pomnika historii, wskazał, że liczba pomników historii "w ciągu ostatnich dwóch kadencji" zwiększyła się w całym kraju o 100 proc., do 123 takich miejsc. Przyznał, że przyznanie tego tytułu ułatwia zdobycie finansowania, dodaje prestiżu, a także jest ważne dla społeczności lokalnej. "To także rodzaj edukowania społeczeństwa o tym, co jest najbardziej cenne w obszarze zabytków i dziedzictwa narodowego" - stwierdził.