PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują inwestycje kolejowe w Niedźwiedziu, Gorlicach i Olkuszu w województwie małopolskim. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że jest to realizacja strategii udostępniania kolei mieszkańcom.

Podczas wtorkowego briefingu w Niedźwiedziu w gminie Słomniki przedstawiciele PKP PLK podpisali list intencyjny ws. modernizacji stacji w tej miejscowości, a także umowę na zaprojektowanie łącznicy kolejowej Borowa Górka - Pieczyska w powiecie olkuskim, realizowanej w ramach programu Kolej Plus. Ogłoszono również przetarg na dokumentację projektową obejmującą rewitalizację linii nr 110 Gorlice Zagórzany - Gorlice wraz z budową łącznicy.

Minister Adamczyk powiedział podczas briefingu, że działania te są realizację wcześniejszych deklaracji rządu, że "program Kolej Plus to zwiększanie dostępności do transportu kolejowego, to likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, to zwiększanie oferty przewozów kolejowych szczególnie w obszarze transportu pasażerskiego".

Zaznaczył, że dzięki budowie łącznicy kolejowej w powiecie olkuskim skróci się czas dojazdu do Krakowa z takich miast jak Olkusz i Wolbrom. Po wybudowaniu łącznicy pociągi mają dotrzeć do stolicy regionu w ciągu ok. 52 minut z Olkusza oraz 1 godz. 12 minut z Wolbromia.

Jak przypomniał szef resortu infrastruktury, w ciągu dwóch kadencji rządu w całym kraju powstało ponad 200 nowych przystanków kolejowych, w miejscach, które dotychczas nie były dostępne dla transportu kolejowego. Zmodernizowano i przebudowano także około tysiąca istniejących przystanków, stacji i dworców kolejowych.

"Nowe inwestycje kolejowe, także tutaj w Małopolsce, mają przyspieszyć likwidację wykluczenia komunikacyjnego" - podkreślił Adamczyk.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka wskazał podczas briefingu, że z nowej infrastruktury będą korzystać pociągi samorządowego przewoźnika Koleje Małopolskie.

Burmistrz Słomnik Paweł Knafel zauważył, że przystanek w Niedźwiedziu i oparty na nim rozwój kolei aglomeracyjnej w gminie jest szansą na pozyskanie nowych mieszkańców dzięki krótszemu dojazdowi do Krakowa, stwarza też nowe możliwości rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Jak poinformował Piotr Majerczak, członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, wielowariantowa koncepcja przebudowy stacji Niedźwiedź zakłada przygotowanie nowych peronów i stworzenie udogodnień dla podróżnych. Stacja ma być w pełni dostępna dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Współpracę przy przygotowaniu kolejnych etapów inwestycji zadeklarowała Gmina Słomniki. W podpisanym liście zobowiązano się do kooperacji przy opracowaniu dokumentacji projektowej i poszukiwania źródeł finansowania dla projektu.

Umowa na zaprojektowanie łącznicy kolejowej Borowa Górka - Pieczyska o wartości ponad 5 mln zł zakłada przygotowanie dokumentacji dla ok. 2 km dwutorowej łącznicy, dzięki której pociągi nie będą musiały zawracać na stacji w Jaworznie Szczakowej. Zaplanowano też budowę nowego przystanku Jaworzno Sosina, niedaleko popularnego miejsca wypoczynku. Po nowej łącznicy pociągi pojadą z prędkością 80 km/h. Koszt jej budowy szacowany jest na przeszło 200 mln zł.

Według przedstawiciela PLK prace budowlane związane z tym zadaniem powinny rozpocząć się w 2026 roku i zakończyć pod koniec 2028 roku.

PLK poinformowały również, że ogłoszony przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę łącznicy o długości blisko 700 m między liniami nr 110 Gorlice Zagórzany - Gorlice a linią nr 108 Stróże - Krościenko. Zamówienie obejmuje jednocześnie rewitalizację linii nr 110, w tym m.in. przebudowę stacji Gorlice i Gorlice Zagórzany oraz przystanku Gorlice Glinik.

Celem planowanej budowy łącznicy jest umożliwienie ruchu pociągów z centrum Gorlic bezpośrednio w stronę Stróż, Tarnowa i Krakowa, bez konieczności wjazdu na stację Gorlice Zagórzany dla zmiany kierunku jazdy.