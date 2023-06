Budowę nowej łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej zakończyły PKP Polskie Linie Kolejowe; pociągi będą z niej korzystały od niedzieli. Przedstawicielka PKP PLK Dorota Szalacha podała w piątek, że dzięki inwestycji podróż z Krakowa do Bielska-Białej skróci się o 11 minut.

"Łącznica eliminuje konieczność zmiany kierunku jazdy pociągów na stacji Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona, dzięki czemu podróż z Krakowa do Wadowic, Andrychowa czy Bielska-Białej będzie krótsza o 11 minut" - powiedziała Szalacha.

Inwestycja w Kalwarii Zebrzydowskiej objęła budowę 500-metrowego odcinka toru na nowym nasypie. Połączył on dwie linie kolejowe: nr 97 Skawina - Żywiec i nr 117 Kalwaria Zebrzydowska - Lanckorona - Bielsko-Biała. Rozbudowano też most nad ciekiem wodnym.

Dorota Szalacha poinformowała, że prace kosztowały blisko 23 mln zł netto. Budowa łącznicy to część modernizacji linii kolejowych 97, 98 i 99 na odcinku od Skawiny przez Sucha Beskidzka i Chabówkę do Zakopanego. Jest on współfinansowany z funduszy UE. Całość kosztuje ponad 150 mln zł.

W tym rejonie PKP PLK, oprócz budowy łącznicy w Kalwarii Zebrzydowskiej, zrewitalizowały - kosztem 129 mln zł netto - linię 117 od Kalwarii Zebrzydowskiej - Lanckorony przez Wadowice do granicy z województwem śląskim. Położono nowe tory i sieć trakcyjną. Powstał między innymi nowy przystanek w Wadowicach, a także zmodernizowano perony w Andrychowie, Choczni i Choczni Górnej oraz Inwałdzie. Powstała też mijanka w Barwałdzie Średnim.