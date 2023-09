PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały w piątek umowę na zaprojektowanie i budowę nowego przystanku w Pisarach w gm. Zabierzów na linii kolejowej Kraków – Katowice. Zgodnie z zapowiedziami obiekt ma być gotowy pod koniec przyszłego roku.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który uczestniczył w uroczystości podpisania umowy ws. inwestycji podkreślił, że obiekt w Pisarach niedaleko Krzeszowic powstanie w ramach tzw. programu przystankowego mającego na celu zmniejszenie wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców.

"Celem tego programu jest to, aby wszyscy ci którzy sąsiadują ze szlakiem kolejowym mogli jak najczęściej i w jak największej ilości korzystać z transportu kolejowego, żeby poza hałasem, poza uciążliwością funkcjonowania linii kolejowych, przede wszystkim mogli korzystać z dobrodziejstw tego środka komunikacji" - wskazał szef resortu infrastruktury.

Jak podkreślił, przystanek Pisary powstanie w miejscowości przez którą przebiega zmodernizowana linia kolejowa E30 o znaczeniu międzynarodowym. Według deklaracji przedstawicieli lokalnych władz z obiektu będą korzystać mieszkańcy sześciu miejscowości położonych w jego sąsiedztwie.

Według PKP Polskich Linii Kolejowych nowy przystanek Pisary umożliwi mieszkańcom tych okolic dostęp do połączeń w kierunku Krakowa i Katowic. Dojazd do stolicy Małopolski pociągami regionalnymi zajmie mniej niż 25 minut, a podróż na Śląsk ok. 50 minut.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy obiekt ma być gotowy pod koniec 2024 r. Będzie dysponować dwoma peronami o długości 200 metrów, dostosowanymi do osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Zaplanowano oświetlenie, wiaty, ławki i tablice informacji pasażerskiej. Inwestycję zrealizuje spółka Primost Południe, a jej koszt to niemal 12 mln zł.

W ramach osobnej inwestycji PKP PLK wybuduje bezkolizyjne skrzyżowanie w miejscu istniejącego w sąsiedztwie przejazdu kolejowo-drogowego. Zwiększy on bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

Jak poinformował zarządca infrastruktury kolejowej, przystanek Pisary będzie kolejnym tego typu obiektem w Małopolsce realizowanym w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025.

W całej Małopolsce w ramach rządowego programu przystankowego przewidziano w sumie 22 inwestycje. Wśród nich jest dziewięć nowych przystanków, w tym trzy w stolicy regionu: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki i Kraków Przylasek. Oprócz nich powstaną przystanki: Pisary, Dąbrówka, Nowy Sącz Gorzków, Nowy Sącz Dąbrówka. Z przystanków Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki podróżni mogą już korzystać od grudnia 2022 roku. Ponadto, PKP PLK zmodernizuje 13 przystanków na linii kolejowej z Nowego Sącza do Krynicy.