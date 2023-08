Budowa nowego połączenie kolejowego w woj. małopolskim nazywanego potocznie "Podłęże – Piekiełko" to jedna z najważniejszych inwestycji, która ma zapewnione finansowanie dzięki aktualizacji Krajowego Programu Kolejowego - przekazało w środę Ministerstwo Infrastruktury.

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego o wartości 80 mld zł została przyjęta w środę przez Radę Ministrów. Aktualizacja będzie obowiązywała do roku 2030 z perspektywą do roku 2032. Obecnie kończy się realizacja KPK zaplanowanego do roku 2023, którego wartość to blisko 77 mld zł.

"Oznacza to zapewnienie finansowania dla wielu nowych inwestycji kolejowych w całym kraju. Jedną z najważniejszych jest budowa nowej linii kolejowej w woj. małopolskim: Podłęże - Szczyrzyc -Tymbark/Mszana Dolna, która jest częścią projektu popularnie zwanego "Podłęże - Piekiełko" - podał w komunikacie resort infrastruktury.

W skład przygotowywanego połączenia kolejowego "Podłęże - Piekiełko" wchodzi trasa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz, która zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana, oraz zupełnie nowy odcinek łączący Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną.

"Projekt +Podłęże - Piekiełko+, który jest jedną z większych inwestycji znajdujących się w tym Programie, jest realizacją naszych wieloletnich zapowiedzi oraz wyjściem naprzeciw potrzeb i postulatów południowej Polski" - podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, inwestycja składa się z dwóch części, ale jej cel jest jeden: to usprawnienie ruchu kolejowego między Krakowem oraz Zakopanem i Nowym Sączem. Dzięki jego realizacji zmniejszy się obszar wykluczenia komunikacyjnego, który dzisiaj jest bardzo duży na Sądecczyźnie i w rejonie Beskidu Wyspowego.

Pierwszą częścią projektu "Podłęże - Piekiełko" jest modernizacja linii kolejowej nr 104, łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Tymbark, Limanową i Nowy Sącz. Środki na realizację tego zadania zostały przewidziane w ramach prefinansowania Krajowego Programu Odbudowy przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie pierwsze prace już się rozpoczęły.

Całe zadanie podzielone zostało na kilka etapów. Dla odcinków Chabówka - Rabka Zaryte oraz Nowy Sącz - Klęczany umowy realizacyjne zostały już podpisane. Dla odcinków Rabka Zaryte - Mszana Dolna oraz Klęczany - Limanowa trwają obecnie postępowania przetargowe, które wkrótce wyłonią wykonawców prac.

Sama stacja Limanowa zostanie zrealizowana w ramach odrębnego kontraktu. Ogłoszenie przetargu na te prace planowane jest na październik 2023 r.

Drugą częścią projektu "Podłęże - Piekiełko" jest budowa nowej linii kolejowej z podkrakowskiego Podłęża w kierunku południowym: do Tymbarku i Mszany Dolnej - czyli do modernizowanej linii kolejowej nr 104. Dzięki przyjęciu przez Rząd nowego Krajowego Programu Kolejowego, finansowanie tej inwestycji zostało zapewnione.

Budowa linii kolejowej została podzielona na części. W pierwszej kolejności zostaną ogłoszone postępowania przetargowe dla odcinków bezpośrednio przylegających do modernizowanej linii 104, a następnie dla fragmentów trasy w kierunku północnym.

Przetargi na realizację poszczególnych odcinków są planowane do ogłoszenia przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA wg następującego harmonogramu: Limanowa - Tymbark: w marcu 2024 r., Tymbark - Szczyrzyc: w styczniu 2024 r., Szczyrzyc - Gdów: III kwartał 2024 r., Gdów - Podłęże: III kwartał 2024 r.

Projekty nowej linii zostały zrealizowane w ramach prac przygotowawczych. Umowy na prace projektowe zostały podpisane w styczniu 2019 r.

Jak wskazał resort infrastruktury, obecnie transport kolejowy z Krakowa w kierunku południowym, choć znacznie lepszy i sprawniejszy niż jeszcze przed 8 czy 10 laty, nadal nie jest konkurencyjny względem transportu samochodowego. Czas przejazdu pociągiem między Krakowem a Zakopanem wynosi w najszybszym wariancie niemal 3 godziny, zaś między Krakowem a Nowym Sączem - ponad 2,5 godziny i odbywa się okrężną drogą przez Tarnów.

Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Krakowem a Nowym Sączem skróci się do ok. godziny. W ten sposób subregion nowosądecki zyska szybkie połączenia ze stolicą województwa, a mieszkańcy miasta oraz okolicznych powiatów uzyskają nowe szanse rozwojowe. Natomiast czas przejazdu z Krakowa do Zakopanego będzie mógł wynieść niewiele ponad 1,5 godziny.