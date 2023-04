Czteroosobową szajkę, która kradła ze stacji benzynowych w województwach śląskim i małopolskim butle gazowe i paliwo, rozbili policjanci z Kęt. Zarzuty usłyszał też paser – podała w piątek oświęcimska policja. Grupa popełniła co najmniej 90 przestępstw.

"W ostatnich miesiącach minionego roku na gminie Kęty doszło do kilku kradzieży z włamaniem do wiat przy placówkach handlowych. Sprawcy kradli butle z gazem. Policjanci z pionu kryminalnego kęckiego komisariatu ustalili, że związek z tym może mieć czterech mężczyzn: 26-latek z powiatu bielskiego oraz troje mieszkańców gminy Kęty w wieku od 20 do 28 lat" - oznajmiła w piątek rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

Policjanci zebrali dowody świadczące, że czwórka mężczyzn oprócz włamań i kradzieży butli gazowych, ma też związek z blisko 70 kradzieżami paliwa na stacjach benzynowych w kilkudziesięciu miejscowościach w Małopolsce i w Śląskiem. "Dokonywali tego w różnych konfiguracjach przy użyciu różnych samochodów. Tankowali paliwo do baków i odjeżdżali nie płacąc" - podała Jurecka.

Czterej podejrzani usłyszeli 23 zarzuty, w tym jeden, który objął 68 kradzieży paliwa. Policjantka powiedziała, że 26-latek z powiatu bielskiego oraz starszy o dwa lata mieszkaniec rejonu Kęt zostali aresztowani tymczasowo przez sąd na trzy miesiące.

"Wobec młodszego z panów toczy się już kilka innych spraw karnych związanych z posiadaniem narkotyków oraz prowadzeniem pojazdu pod ich wpływem. Starszy kradzieży dopuścił się w warunkach recydywy" - powiedziała Jurecka.

Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, natomiast za kradzież 5 lat odsiadki.

Śledczy ustalili również personalia pasera. 45-letni mieszkaniec Kęt grozi za to 5 lat pozbawienia wolności.