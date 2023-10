Polska Spółka Gazownictwa zakończyła realizację inwestycji, dzięki której zgazyfikowano sześć gmin m.in. Szczawnicę w Małopolsce. Inwestycja warta 91 mln zł pozwoli na przyłączenie ponad 6 tys. nowych odbiorców gazu – przekazała we wtorek Polska Spółka Gazownictwa.

Dzięki inwestycji dostęp do błękitnego paliwa zyskali mieszkańcy gmin: Szczawnica, Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 91 mln zł, z czego prawie 24 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania. Inwestycję rozpoczęto w 2018 r.

Projekt prowadzony był w trzech etapach, w ramach których powstało ponad 80 km gazociągów oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe. Pozwoliło to na podłączenie już ok. 700 nowych odbiorców, w tym tak dużych jak hotele i pensjonaty, co miało pozytywny wpływ na jakość powietrza w regionie - podano.

"W ciągu ostatnich sześciu lat w Małopolsce udało się ukończyć inwestycje warte ponad 2,6 mld zł, dzięki czemu przyłączono do sieci 80 tys. nowych odbiorców i wybudowano 3 tys. km nowych gazociągów" - wskazał dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie Paweł Firlej.