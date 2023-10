Zakończyła się przebudowa stacji kolejowej w Oświęcimiu. Jak ocenił w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, dzięki tej inwestycji można mówić o likwidacji wykluczenia komunikacyjnego zachodniej części województwa małopolskiego.

Adamczyk powiedział, że finisz modernizacji w Oświęcimiu oznacza poprawę nie tylko na linii kolejowej Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Trzebinia, ale także Czechowice-Dziedzice - Oświęcim - Spytkowice - Zator - Skawina - Kraków. "Mówimy tu o całym systemie kolejowym, a nie tylko o jednej inwestycji" - wskazał. "Dzięki tej inwestycji można mówić o likwidacji po części wykluczenia komunikacyjnego zachodniej części województwa małopolskiego" - podkreślił minister na stacji w Oświęcimiu.

Szef resortu infrastruktury mówiąc o prowadzonej w Polsce modernizacji kolei wskazał, że "to ponad 1 tys. dworców i stacji kolejowych, ponad 200 nowych przystanków". Podkreślił, że w parze z tym idzie "polityka taborowa" i zapowiedział, że będzie więcej pociągów, bo przybywa pasażerów. "360 mln pasażerów w ubiegłym roku (...) to absolutny rekord w odniesieniu do ostatnich 20 lat" - podał.

Była premier i europoseł Beata Szydło poinformowała, że modernizacja oświęcimskiej stacji kosztowała 250 mln zł. "Dojazd do Czechowic-Dziedzic potrwa około 30 minut, a do Krakowa niespełna godzinę. Od grudnia zostanie zwiększona liczba przejazdów. Będą jeździły pociągi międzynarodowe" - dodała.

Minister Adamczyk zaznaczył, że koszt modernizacji całej linii to ponad 1 mld zł. "Inwestycja została wsparta środkami europejskim" - dodał.

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych na trasie z Trzebini do Czechowic-Dziedzic polegały m.in. na przebudowie stacji i przystanków. Efekt prac to krótsze podróże z Małopolski na Śląsk. Pociągi pasażerskie mogą rozwinąć prędkość 120 km na godzinę, a towarowe - 80 km na godzinę.

Modernizacja stacji w Oświęcimiu ruszyła latem ubiegłego roku. Powstały miedzy innymi nowe perony oraz przejście podziemne z windami. Prace objęły tory, sieć trakcyjną, urządzenia telekomunikacyjne i sterowania ruchem kolejowym, a także drogi i dojścia w obrębie stacji oraz odwodnienie. W latach 2018-2020 PKP wybudowało nowy dworzec.