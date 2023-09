Ok. 3-kilometrowy zator utworzył się w poniedziałek rano na drodze krajowej nr 7, czyli na zakopiance w podkrakowskim Gaju, gdzie drogowcy zwęzili drogę w związku z trwającą w tym rejonie budową węzła drogowego. Zator w tym rejonie może się utrzymywać przez cały dzień.

Jak poinformował dyżurny krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), utrudnienia związane z prowadzonymi robotami drogowymi polegają na zawężeniu do jednego pasa ruchu obu jezdni DK7 zarówno w kierunku Myślenic jak i w kierunku Krakowa na odcinku o dł. ok 200 m. Pojazdy poruszają się pasami skrajnymi. W związku z tym na jezdni w kierunku Zakopanego utworzył się około 3-kilometrowy zator.

Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA przekazał, że utrudnienia na zakopiance w Gaju są związane z rozpoczęciem w poniedziałek kolejnego etapu prac dotyczących budowy węzła drogowego na DK7 w tej miejscowości.

"Na pasie zieleni między dwiema jezdniami zaczynamy budowę tymczasowej podpory, która będzie potem wykorzystana do montażu konstrukcji wiaduktu nad drogą krajową nr 7. Większość tych tymczasowych podpór montażowych stoi już po obu stronach zakopianki. Są to charakterystyczne, stalowe elementy. Montaż konstrukcji wiaduktu nad zakopianką planujemy na przełomie września i października" - relacjonował przedstawiciel GDDKiA.

Utrudnienia związane z budową tymczasowej podpory między jezdniami zakopianki potrwają od rana w poniedziałek do czwartkowego południa. Na zwężeniu obu jezdni, w kierunku Krakowa i Myślenic, do jednego, prawego pasa ruchu obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h.

Również w poniedziałek zmieniono lokalizację na 1,5 miesiąca przystanku autobusowego znajdującego się przy ul. Widokowej na jezdni w kierunku Myślenic. Przystanek, mieszczący się dotąd za skrzyżowaniem z ulicą Widokową, przeniesiono przed skrzyżowanie. Za skrzyżowaniem drogowcy będą poszerzać jezdnię i przygotowywać docelową zatokę autobusową.

W Gaju powstaje wiadukt nad DK7 o długości ponad 120 m. Na wiadukcie oprócz jezdni będzie też ciąg pieszy, pozwalający przemieszczać się pomiędzy ulicami Zadziele i Widokową. Dodatkowo powstaną pasy włączania na DK7, chodniki o długości 750 m oraz nowa kanalizacja deszczowa. Koszt budowy to prawie 32 mln zł; inwestycja została sfinansowana ze środków budżetu państwa.