W trzecim kwartale 2025 roku ma być gotowy nowy budynek Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Wieliczce (Małopolskie). W poniedziałek z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia wmurowano akt erekcyjny pod inwestycję. Jej koszt to ponad 124 mln zł.

Jak wskazał wiceszef resortu sprawiedliwości, symboliczne rozpoczęcie budowy nowego gmachu sądu to wydarzenie ważne nie tylko dla Wieliczki, ale też całej Małopolski. Przypomniał, że obecnie sąd w tym mieście mieści się w kilku lokalizacjach, wszystkie są wynajmowane, a petenci muszą przemieszczać się między nimi, aby załatwić swoje sprawy.

"To ważna uroczystość, która symbolicznie zapoczątkowuje tę od lat wyczekiwaną budowę. To niezwykle ważna inwestycja nie tylko dlatego, że jest piękna, ale także z uwagi na jej funkcje. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla mieszkańców z całego powiatu wielickiego będzie usprawniony, a z perspektywy tych, którzy będą tam sprawowali wymiar sprawiedliwości - sędziów, prokuratorów i urzędników sądowych, zdecydowanie poprawią się warunki wykonywania ich pracy" - wskazywał Woś.

Zwrócił uwagę, że przedsięwzięcie, którego wartość określono na ponad 124 mln zł, to największa inwestycja publiczna realizowana w powiecie wielickim.

Nowy budynek sądu i prokuratury powstanie działce przy ul. Dembowskiego, obok stacji PKP "Wieliczka Park" i parkingu typu "park and ride".

W ramach inwestycji, realizowanej przez firmę RE-Bau, powstanie 5-kondygnacyjny gmach o powierzchni netto ponad 8,5 tys. mkw., w tym sąd - prawie 7,2 tys. mkw. i prokuratura - 1,4 tys. mkw. Znajdzie się w nim m.in. 10 sal rozpraw. Budynek będzie podzielony na dwie niezależne części, z osobnymi wejściami. Obie części będą połączone funkcjonalnie przejściem służbowym.

Nowy budynek sądu pomieści wszystkie oddziały i wydziały będące w strukturze SR w Wieliczce oraz tamtejszej prokuratury.

Obszar właściwości wielickiego sądu obejmuje gminy: Biskupice, Kłaj, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne i Wieliczka, zamieszkałe przez 200 tys. mieszkańców. W samym powiecie wielickim mieszka 105 tys. osób, z czego w gminie Wieliczka 50 tys. osób.