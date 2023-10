Biznes i technologie

Małopolskie: Wadowice rozbudują wodociąg w Stanisławiu Górnym

Autor: PAP

Data: 20-10-2023, 10:16

Gmina Wadowice rozbuduje o 3 km wodociąg, co pozwoli na przyłączenie do niego około 70 odbiorców w Stanisławiu Górnym. Komunalna spółka wodociągowa zawarła umowę z wykonawcą; ma on 10 miesięcy na wywiązanie się z zadania – podał w piątek wadowicki magistrat.