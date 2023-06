Biznes i technologie

Małopolskie: Wakacyjne pociągi retro ze skansenu w Chabówce; w tym roku po zmienionej trasie

Autor: PAP

Data: 17-06-2023, 10:41

We wszystkie weekendy lipca i sierpnia będą kursować pociągi retro, sformowane ze zbiorów Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce (Małopolskie). W tym roku z powodu zamknięcia tradycyjnej trasy do Kasiny Wielkiej, pojadą one w odwrotnym kierunku – doliną Skawy do Osielca.