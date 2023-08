Za kilka tygodni zostanie otwarty 18,7-km fragment drogi ekspresowej S7 prowadzący od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do węzła Miechów w Małopolsce. Łączny koszt całej inwestycji to 1,051 mld zł; otrzymała ona wsparcie ze środków UE.

Jak przypomniał w czwartek Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), obecnie droga ekspresowa S7 biegnie nieprzerwanie od Warszawy do granicy Świętokrzyskiego i Małopolski. Trasa kończy się w Moczydle, gdzie kierowcy zjeżdżają na drogę krajową nr 7. W województwie małopolskim - na północ od Krakowa - jest jeden odcinek S7, otwarty w październiku 2021 roku 13-kilometrowy fragment między węzłami Szczepanowice i Widoma.

"Odcinek między Moczydłem a węzłem Miechów to 18,7 km drogi szybkiego ruchu, która będzie bezpośrednio połączona z użytkowaną już w województwie świętokrzyskim S7. Dzięki oddaniu tego fragmentu trasy łączna długość odcinków drogi ekspresowej na północ od Krakowa wzrośnie ponad dwukrotnie, do 31,8 km" - wskazał przedstawiciel GDDKiA.

Na północ od Krakowa do realizacji pozostanie jeszcze 23,6 km trasy S7 - 5,3 km między węzłami Miechów i Szczepanowice oraz 18,3 km od Widomej do krakowskiej Nowej Huty. Pierwszy z tych fragmentów GDDKiA planuje udostępnić w sierpniu 2024 roku, a drugi w listopadzie 2024 roku.

Odcinek drogi ekspresowej S7 pomiędzy Moczydłem i Miechowem, którego budowa dobiega właśnie końca liczy nieco ponad 18,7 km. Trasa została poprowadzona nowym śladem na wschód od dotychczasowej DK7 przez rolnicze tereny Wyżyny Miechowskiej. W ramach inwestycji powstała dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas). Przebudowywano także istniejąca sieć dróg, dzięki czemu powstało 15 km nowych tras dojazdowych, obsługujących tereny przyległe do pasa drogowego.

Na trasie ulokowano dwa węzły Miechów i Książ oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - Małoszów i Tochołów.

Żeby zniwelować różnicę wysokości droga została poprowadzona w niektórych miejscach w wykopach, a w niektórych na nasypach. W Małoszowie powstał 400-metrowy wiadukt, który przebiega m.in. nad rzeką Nidzicą, a w najwyższym miejscu ma prawie 20 m wysokości. Łącznie na całej trasie powstały 24 obiekty inżynierskie - mosty, wiadukty i estakady. Zbudowano też kilkadziesiąt przejść dla zwierząt.

Wykonawcą inwestycji realizowanej od lipca 2020 r. jest Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Koszt całego przedsięwzięcia to 1,051 mld zł, w tym prace budowlane to 860 mln zł. Budowa odcinka otrzymała prawie 586 mln zł dofinansowania ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trasa powstaje w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

W sumie cały fragment drogi ekspresowej S7 biegnący od granicy województwa świętokrzyskiego z małopolskim do Krakowa będzie liczył prawie 56 km. Podzielono go na cztery odcinki realizacyjne. Oprócz Moczydło - Miechów, są to: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma (ukończony w październiku 2021 r.), Widoma - Kraków.