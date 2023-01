Tego oczekują dziś konsumenci. Kupujący skłaniają się ku szybkim i wygodnym opcjom zakupowym. Jednak z badania Euromonitor wynika także, że klienci chcą bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, a technologia powinna to ułatwiać a nie uniemożliwiać.

Jedynie 19 proc. badanych przez Euromonitor komunikuje się z firmami za pomocą botów i czatów/ fot. Possessed Photography on Unsplash

Np. 58 proc. badanych wskazało, że załatwiając sprawy woli rozmawiać z człowiekiem, a 19 proc. badanych korzysta z botów i czatów dostępnych na firmowych stronach. Automatyzacja zastępuje niektóre zadania, które pomagają zarządzać firmą. W handlu inteligentne urządzenia wykrywają, kiedy kończą się zapasy jakiegoś towaru i automatycznie go zamawiają lub informują o tym właściciela sklepu.

Cyfrowe rozwiązania są także stosowane w łańcuchu dostaw, na tzw. ostatniej mili.

Ośmiu na dziesięciu konsumentów poniżej 29. roku życia czułoby się komfortowo w interakcji z robotami. I chociaż ich akceptacja jest o wiele mniejsza wśród starszych osób, to jednak także one szybko przyswajają technologiczne nowinki.

Człowiek czy robot?

Ale technologia to tylko część równania. Konsumenci nadal chcą mieć kontakt z ludźmi. Bezpośrednia interakcja z ludźmi sprawia, że czują się wyjątkowo, doceniani, wpływa to także na ich humor. Nie zmienia to jednak faktu, że konsumenci chcą wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją, ale w pewnych okolicznościach i na określonym etapie ścieżki zakupowej.

Warto też pamiętać, że roboty mogą osiągnąć poziomy precyzji i szybkości przekraczające ludzkie możliwości. Liderzy biznesu inwestują w te technologie w celu obniżenia kosztów, optymalizacji operacji i maksymalizacji wydajności.

Zastosowanie sztucznej inteligencji w życiu

Np. Firma Clockwork stworzyła pierwszego robota do manicure, który maluje paznokcie w ciągu 10 minut. Roboty obsługują już klientki w sześciu lokalizacjach w USA. Z kolei firma Telenet współpracuje we współpracy z Uniwersytetem w Antwerpii stworzyła dla najmłodszych pacjentów szpitali możliwość wirtualnego transportu do ich domów lub sal lekcyjnych. Roboty są umieszczone w tych lokalizacjach a pacjenci noszą gogle VR do kontroli ruchów robota i mogą wchodzić w interakcje z otaczającą go rzeczywistością.