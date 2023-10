Skarb Państwa i Enea podpisały we wtorek umowę przedwstępną o zakupie przez Skarb Państwa 100 proc. jej udziałów w kopalni węgla Lubelski Węgiel Bogdanka - poinformowało we wtorek Ministerstwo Aktywów Państwowych. Enea ma ponad 64 proc. akcji Bogdanki. Bogdanka chce być koncernem multisurowcowym.

MAP wyjaśniło, że umowa przedwstępna jest potwierdzeniem intencji Skarbu Państwa wyrażonych w uchwale z 14 kwietnia 2022 r., a także w liście intencyjnym z 18 czerwca 2022 r. w sprawie nabycia przez Skarb Państwa od Enei większościowego pakietu akcji LW Bogdanka.

W sierpniu tego roku Skarb Państwa złożył ofertę odkupu spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" po 45 zł za akcję, czyli za ponad 988 mln zł.

Jak wtedy informowano, zapłata miałaby zostać uregulowana w obligacjach skarbowych przekazanych za pośrednictwem Funduszu Reprywatyzacji.

We wtorek około godziny 14 kurs akcji Bogdanki na GPW rósł o 3,70 proc. do 33,66 zł. Po godzinie 16. akcje były wyceniana na ponad 34 zł.

"Jesteśmy na ostatnim etapie formalności związanych z dokonaniem wyceny tej transakcji" - poinformował na wtorkowej konferencji minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zwrócił uwagę, że "wraz z podpisaniem dokumentu o zbyciu na rzecz Skarbu Państwa przez Eneę, Bogdanka stanie się spółką Skarbu Państwa". "Widzimy tu duży potencjał. Widzimy dla niej dobrą przyszłość i nie tylko w obszarze węgla energetycznego, ale też w innych działaniach, które spowodują, że spółka będzie mogła się rozwijać" - podkreślił minister.

Sasin zapowiedział, że podpisana zostanie umowa, która będzie "podsumowywała" zagadnienia związane z zabezpieczeniem praw pracowniczych, "które udało na się w ramach negocjacji ustalić".

"Lubelski Węgiel Bogdanka to dobre aktywo, ale w ramach transformacji, którą przechodzą spółki energetyczne (...) PGE, Enea, i Tauron będą spółkami, które zostaną pozbawione aktywów węglowych" - wskazał Jacek Sasin.

"To by się sfinalizowało w postaci Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), gdyby nie obstrukcja ze strony Senatu, który przetrzymał ustawę, decydującą o gwarancjach finansowych dla powstania NABE (...) Jestem przekonany, że po wyborach ta transakcja zostanie dokończona i postnie NABE" - powiedział minister.

Wiceminister aktywów państwowych Marek Wesoły zapewnił, że rząd będzie wspierał Bogdankę. "Węgiel jest nam potrzebny, a to jest jedna z lepszych kopalni i najbardziej broni się rynkowo. To zarówno dla Enei dobry biznes jak i dla Skarbu Państwa" - przekonywał.

Na pytanie PAP jaka jest wartość pakietu akcji Bogdanki, który przejmie Skarb Państwa wiceminister Wesoły odpowiedział, że to jeszcze jest w trakcie ustalania. "Musieliśmy dokonać wycen również ze swojej strony, jako Skarb Państwa. To się w tej chwili dokonuje" - powiedział. Odpowiadając na pytanie, kiedy wycena się zakończy stwierdził, że resort będzie sie starał to zrobić jak najszybciej. "To nie jest prosta sprawa, szacujemy, że około dwóch, trzech miesięcy" - ocenił Wesoły.

Poinformował też, że MAP do końca roku chce zakończyć transakcję zakupu Bogdanki. "Dzisiaj podpisaliśmy takie zobowiązania, które spowodują, że procesu nie będzie można zatrzymać, taką umowę przedwstępną, która będzie obligować nas jak i stronę społeczną i spółki energetyczne do dokończenia i przeprowadzenia tego procesu definitywnie (...) W związku z tym, że działamy w okresie wyborczym, to chcemy tak skonstruować dokumenty, aby wszystkie strony (...) były zabezpieczone, aby nie cofnąć już tego procesu. Mam nadzieję, że my go będziemy kończyć. Gdyby się tak nie stało to też liczymy na to, że przygotowany przez nas dokumenty będę respektowane przez naszych ewentualnych następców" - powiedział PAP wiceminister Wesoły.

Prezes LW Bogdanka Kaspian Wyligała ocenił, że wtorkowa umowa, to dla spółki duży impuls rozwojowy. "Mamy ambitną strategię, z którą zapoznał się nasz przyszły właściciel, czyli MAP, ta strategia zakłada transformacje Bogdanki w koncern multisurowcowy. Zamierzamy wydobywać także inne surowce oprócz węgla energetycznego i mam nadzieję, że uda nam się w ten sposób dalej funkcjonować nawet pod 2049 r., czyli dacie końca wydobycia węgla energetycznego w Polsce" - dodał.

We wtorek podpisano także umowy między Ministerstwem Aktywów Państwowych a stroną społeczną, oraz między spółką LW Bogdanka, a stroną społeczną w sprawie nagrody jubileuszowej z "tytułu wkładu załogi w 40-letni rozwój i utrzymanie w dotychczasowej dobrej kondycji organizacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa".

Lubelski Węgiel "Bogdanka" jest jednym z producentów węgla kamiennego w Polsce. Kopalnia położona jest na terenie gminy Puchaczów w powiecie łęczyńskim. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce. Bogdanka jest spółką notowaną na warszawskiej GPW.

Grupa Enea to spółka giełdowa z ponad 52-proc. udziałem Skarbu Państwa, zajmująca się m.in. wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Dostarcza energię do 2,6 mln klientów, ma też dwie elektrownie systemowe: w Kozienicach i Połańcu.