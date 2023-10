Proces wyceny większościowego pakietu kontrolnego akcji LW Bogdanka trwa - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Dodało, że nie doszło do podpisania umowy przedwstępnej między Skarbem Państwa a spółką Enea SA.

Jak zaznaczyło w środę Ministerstwo Aktywów Państwowych, resort i Enea popisały we wtorek "porozumienie o współpracy". Według MAP stanowi potwierdzenie intencji Skarbu Państwa wyrażonych w uchwale Rady Ministrów i w liście intencyjnym w sprawie nabycia od Enei akcji LW Bogdanka.

W komunikacie wskazano, że we wtorek określono "szczegółowe zasady współpracy pomiędzy MAP a spółką w trwającym procesie zmian właścicielskich". "Tym samym to kolejny ważny krok przybliżający do sfinalizowania transakcji służącej zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego państwa i sprawiedliwej transformacji krajowego sektora energetycznego" - podało ministerstwo w komunikacie.

Jak przypomniał resort, również we wtorek minister aktywów podpisał ze stroną społeczną porozumienie, w którym "podkreślono wagę i zasadność podjęcia działań zmierzających do ochrony strategicznej spółki LW Bogdanka przed ewentualnymi planami prywatyzacji oraz zabezpieczenia słusznego interesu strony społecznej w przypadku realizacji takich planów".

W komunikacie dodano, że "w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej nieprawdziwymi informacjami dot. przejęcia od Enei przez Skarb Państwa pakietu większościowego akcji kopalni Lubelski Węgiel +Bogdanka+ S.A., Ministerstwo Aktywów Państwowych informuje, że wczoraj nie doszło do podpisania umowy przedwstępnej pomiędzy Skarbem Państwa a Enea SA".

Resort podkreślił, że "proces wyceny większościowego pakietu kontrolnego akcji LW Bogdanka cały czas trwa".