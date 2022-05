Marcin Kuc twarzą nowej kampanii Fresh Logistics

Kim jest Kiszman? Po co „wiosłuje się” śledzie? Skąd biorą się dziury w żółtym serze? I dlaczego transport jest potrzebny? Na te i inne pytania odpowiada kampania #FreshExpress, w której firma Fresh Logistics wyruszyła w podróż szlakiem swoich partnerów biznesowych. Cel: pokazać jak produkowany jest polski superfood i w jaki sposób trafia on na domowe stoły. Operator logistyczny zaprosił do projektu Marcina Kuca – kucharza i influencera kulinarnego, znanego jako Jaja w Kuchni.

Kulinarna podróż przez Polskę

Tegoroczna odsłona to już czwarta edycja kampanii #FreshExpress, która bazuje na tzw. influencer marketingu czyli wykorzystaniu wizerunku znanych osób do promocji marki. Tym razem Marcin Kuc podróżując po Polsce odwiedza zakłady produkcyjne klientów Fresh Logistics, w których powstają polskie specjały takie jak sery, śledzie czy produkty kiszone. Każda wizyta podzielona została na dwa etapy. W pierwszej części influencer zwiedzał fabrykę, aby na własne oczy przekonać się jak powstaje polski superfoods. Następnie z gotowym produktem udawał się na łono natury, aby przygotować niebanalne danie według autorskiego przepisu. Marcin Kuc zwraca również uwagę na kluczową rolę świeżej logistyki, bez której zdrowe specjały nie trafiałyby z farmy na widelec.

Kształtowanie świadomości konsumenckiej

- Celem kampanii #FreshExpress jest niezmiennie propagowanie odpowiedzialnej konsumpcji oraz szerzenie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, a także uświadomienie konsumentów jak ważną rolę odgrywa logistyka. W tegorocznej akcji skupiliśmy się na tym co świeże, zdrowe i polskie, zabierając widzów za zamknięte drzwi fabryki serów, śledzi i kiszonek. Oczywiście nie byłoby to możliwe gdyby nie entuzjazm i wsparcie naszych klientów, którzy zdecydowali się wziąć udział w projekcie – komentuje Ewa Chwiłkowska, Menedżer ds. marki Fresh Logistics i dodaje: „Jako firma odpowiedzialna społecznie zdajemy sobie sprawę z olbrzymiej roli jaką odgrywa biznes w kształtowaniu świadomości konsumenckiej. A wspólne działania i partnerskie relacje pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw bez wątpienia przełożą się na wysoki poziom satysfakcji klienta czyli finalnego konsumenta”.