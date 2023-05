- Cieszę się, że pojawił się kolejny projekt ustawy o systemie kaucyjnym. Jest on nieco lepszy niż poprzedni, chociaż wciąż ma trochę niedociągnięć – mówił Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o. w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Marek Piątkowski, dyrektor Bewa, fot. PTWP

Powszechność systemu kaucyjnego

- Jedną z dobrych rzeczy jest to, że ustawodawca myśli o powszechności systemu kaucyjnego. Nie ma obowiązku posiadania paragonu, co jest bardzo dobre, ponieważ sugeruje, że konsumenci będą w większym stopniu przynosić butelki do sklepu - mówił Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o.

- W opublikowanym projekcie ustawy o systemie kaucyjnym jest napisane, że kaucja będzie wynosiła 50 groszy. Jest to mniej niż w Niemczech, ale więcej niż w innych krajach. 1,5 litrowa woda jednego z dużych detalistów w Polsce na półce w sklepie kosztuje 89 groszy. Woda jest obarczona 23-proc. VAT-em, w związku z tym daje to 72 grosze. Detaliści średnio pobierają 40-procentową marżę, co daje mniej więcej 43 groszy – tłumaczył.

- Jeśli 43 grosze to cena, po jakiej detalista kupuje od producenta wodę, a producent musi butelkę zdezynfekować, napełnić wodą, nakleić etykietę, zakręcić nakrętkę, ułożyć zgrzewkę na palecie, to zakładając że to jest 50% tych kosztów, „lądujemy” na 21 groszach. Czyli mogę sobie wyobrazić, że za 21 groszy można mieć butelkę, która w skupie kosztuje 50 groszy, ponieważ kaucja jest 50-groszowa – dodał.

Czy system kaucyjny można uprościć?

- Dlatego spodziewam się, że w najbliższym czasie mogą pojawić się innowacyjne pomysły na biznes, co z punktu widzenia systemu rozliczeń będzie dobre, ponieważ będzie więcej butelek PET w obiegu. Ale nie wiem, czy z punktu widzenia celów, do jakich ustawa została powołana, to zafunkcjonuje. Nie wiem, czy ustawodawca projektując tę ustawę, myślał o tego rodzaju nieprawidłowościach. Wiemy, że doświadczenia z innych krajów są takie, że przykładowo w Niemczech, gdy system kaucyjny był wprowadzany, jechały ciężarówki z Włoch i z Bułgarii z butelkami świeżo wyprodukowanymi do skupu, ponieważ to się po prostu opłacało – mówił.

- Obawiam się, że podobne rzeczy mogą być w Polsce. Myślę, że jednym z elementów, który mógłby pomóc w wyeliminowaniu tego rodzaju nadużyć, byłoby uproszczenie systemu i powołanie jednego operatora. Wtedy, moim zdaniem, cele gospodarki obiegu zamkniętego byłyby lepiej realizowane – podsumował Marek Piątkowski.

Marek Piątkowski był jednym z prelegentów debaty „GOZ w przemyśle spożywczym”, która odbyła się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.