Marka ma kilka sekund, by zatrzymać oko konsumenta. Należy tworzyć silne brandy w oparciu o kolor

Ludzie podświadomie reagują na bodźce wzrokowe. Wiedza o tym, jak zachęcić ludzi do pozytywnego odpowiadania na projekty opakowań, prowadzi do wzmocnienia marki i wzrostu sprzedaży. Badanie z 2013 roku (Neural Correlates of Impulsive Buying Tendencies during Perception of Product Packaging, Psychology & Marketing, 10/2013) wykazało, że atrakcyjność opakowania produktu może wywołać impulsywne zakupy nawet u konsumentów, którzy nie zamierzali dokonywać zakupów.

- Opakowanie, które uznano za atrakcyjne wywołało intensywniejszą aktywność w obszarach mózgu związanych z impulsywnością w porównaniu z neutralnym opakowaniem. Wywołało także reakcję nagrody w mózgu, podczas gdy opakowanie uznane za neutralne wywołało reakcję w obszarach związanych z negatywnymi emocjami. Marka ma kilka sekund, by zatrzymać nasze oko. Nieumiejętnie zaprojektowana nie przyciągnie i nie zatrzyma spojrzenia. Oglądanie zazwyczaj zaczyna się w centralnym punkcie i jest związane z procesem kategoryzacji (psychologiczny proces przypisywania przedmiotów do kategorii, które już istnieją bądź ustanawiania im nowej kategorii). Innymi słowy – najpierw identyfikujemy to, na co patrzymy, potem próbujemy zrozumieć szczegóły. Jeśli identyfikacja jest zbyt trudna – przerzucamy nasz wzrok na inny produkt - mówi Joanna Roszkowska.

Kolor to podstawa

Jak podkreśla, najsilniejszym czynnikiem wpływającym na obraz marki i jednocześnie podstawowym komponentem budowania systemu opakowań jest kolor. To on właśnie powinien spełniać trzy podstawowe funkcje w projekcie: zwracać uwagę, tworzyć odpowiednie skojarzenia emocjonalne i wzmacniać tożsamość marki. Kolor prowadzi także do częstych pomyłek podczas zakupów – kierujemy się nim, gdy szukamy marki, którą zwykle kupujemy. Jeśli konkurencja próbuje wykorzystać moc „naszego” koloru, konsument może pomylić się podczas sięgania po opakowanie. Marki, które zawłaszczyły kolor dla swojej kategorii odnoszą sukces. Przykładem może być rzecz jasna czerwień Coca-Coli czy fiolet Milki. Ostatnio takie działanie podjął Łowicz, który zbudował mocną półkę w oparciu o kolor granatowy.