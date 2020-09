Marketing w cyfrowym świecie EEC: Liczy się precyzyjny target i elastyczność kampanii

To co mieliśmy okazje obserwować na początku pandemii zostało okrzyknięte jako „digital na sterydach”. Pierwszy moment pandemiczny dał marketerom ogromną możliwość dotarcia do odbiorców internetu. W pierwszych dniach lockdownu wzrosły czasy konsumpcji w telewizji, na komputerach i w telefonach. Było o wiele łatwiej dotrzeć z przekazem reklamowym. Precyzyjny target i elastyczność kampanii to to, co wygrało w czasach koronawirusa – mówiła podczas Ekonomicznego Kongresu Gospodarczego, Marta Sułkiewicz, Chief Executive w Gemius GmbH & Chief Growth Officer Gemius Global.