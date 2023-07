- Konsumenci oczekują od marek większej odpowiedzialności za świat, w którym funkcjonują - wynika z raportu "Marka zaangażowana 2.0" przygotowanego przez m.in. ABR Sesta, Brandy Lab, Syno Poland i Collegium Civitas.

Czym są marki zaangażowane i czego konsumenci dzisiaj od nich oczekują?

Które brandy konsumenci odbierają jako te zaangażowane?



Marka zaangażowana - co to jest

Według definicji American Marketing Association zaangażowanie marki to utrzymywanie aktywnej komunikacji z konsumentami, poprzez różnego rodzaju promocje.

Marka zaangażowana to marka, która zajmuje i komunikuje swoje stanowisko w istotnych dla konsumentów sprawach o charakterze etycznym, w zakresie zgodnym z kompetencjami i profilem prowadzonej działalności, a także przeznacza istotną część środków własnych na realizację praktycznych celów z tego stanowiska wynikających.

- Jeśli chodzi o to, jak w percepcji społecznej odbierane są działania przedsiębiorstw, by ich marki zostały uznane za zaangażowane, to zdecydowanie cieszy fakt, że dostrzegamy pewne efekty tych działań (57%) oraz że jest to ważniejsze niż posiadane przez przedsiębiorstwa certyfikaty (43%). Okazuje się też, że bardziej cenimy konkretne działania przedsiębiorstw, jak np. tworzenie oferty tak, żeby uwzględniała najpilniejsze wyzwania lokalne i/lub globalne (19%), działania edukacyjne adresowane do konsumentów produktów danej firmy (16%) niż fakt, że dane przedsiębiorstwo przekazuje jakieś środki na akcje charytatywne (9%). To wyraźnie potwierdza jak bardzo w ostatnim czasie zmieniają się oczekiwania społeczne wobec przedsiębiorstw. Współczesne podejście do prowadzenia biznesu powinno się opierać na wiedzy o aktualnych standardach odpowiedzialnego biznesu oraz angażowaniu różnych grup interesariuszy. Jak wynika z badania pewne grupy społeczne zaczynają coraz bardziej cenić otwartość przedsiębiorstw, przejrzystość ich działania oraz dostosowywanie działań firmy do lokalnych lub globalnych wyzwań - mówi dr Jacqueline Kacprzak, ekspertka w dziedzinie praw człowieka w biznesie, międzynarodowych standardów odpowiedzialnego biznesu, raportowania niefinansowego i należytej staranności.

Marka zaangażowana. - co to oznacza?

Marki - czego konsumenci od nich oczekują?

Jak informują twórcy raportu, marki są istotnym aktorem zmian, ponieważ często je humanizujemy, pozostają wehikułami napędzanymi i napędzającymi emocje. Jako konsumenci wykorzystujemy je nie tylko jako elementy naszych tożsamości, niemal partnerów w rozwiązywaniu różnych wyznań codzienności, ale również, w sytuacjach kryzysowych, jako tych silniejszych, których powołać chcielibyśmy jako istotnych uczestników znajdowania solucji. Oznaczać to by mogło, że wraz z ich gospodarczych znaczeniem, widzimy również inne aspekty funkcjonowania.

Ten wątek potwierdziło w badaniu pytanie „Jakie emocje podczas zakupu chcą wywołać firmy„marki zaangażowane?” Dla 57 % badanych było to poczucie spełnienia dobrego uczynku, na kolejnych miejscach znalazły się poczucie obowiązku (32%) i satysfakcja (31%). Wyniki te interpretować można jako gotowość do uczestniczenia w transakcjach, które wnoszą wartość dodaną.

Jednak już na pytanie „Jak często dostrzegasz „marki zaangażowane” według powyższej definicji?”, blisko 50% odpowiedziało, że nie dostrzega tak owych. Co 4 Polak przekazał również, że zaangażowanie marek nie wpływa na jego decyzje zakupowe.

Co ciekawe z raportu wynika, że wśród 10 najczęściej wskazywanych marek zaangażowanych badani wskazali: PKN Orlen, Kubota, Coca-Cola, Lokal Heros, McDonald's, Adidas, H&M, Tauron oraz Rossmann.

- Konsumenci oczekują od marek większej odpowiedzialności za świat, w którym funkcjonują - wynika z raportu

Marka to obietnica?

- Często słyszymy, że marka to obietnica... o tym przynajmniej od dekad zapewniają nas producenci i reklamodawcy. Przez wiele lat marki rzeczywiście były potwierdzeniem jakości lub odzwierciedleniem statusu społecznego. Ale czy dzisiaj to wystarczy? Czy nie należy zredefiniować tej obietnicy i tym samym roli, jaką marki mają odegrać we współczesnym świecie? Obserwując napięcia społeczne wynikające zarówno z informacji o kryzysie klimatycznym, jak i emocji związanych z nierównościami społecznymi, a ostatnio także wojną w Ukrainie, należy podjąć dyskusję czy dotychczasowe obietnice marek są wystarczające, aby zdobyć zaufanie klientów. Pytań w tej dyskusji pojawia się coraz więcej, ale wyraźnie widać, że oczekiwania wobec marek także rosną. Zatem, co dziś oznacza zaangażowanie marek? Czy zakres w jakim marki się angażują w kwestie społeczne i środowiskowe jest adekwatny do odpowiedzialności jaką im przypisujemy? Aby odpowiedzieć na te pytania osoby zarządzające markami muszą zrozumieć, że obecnie są w dialogu nie tylko ze swoimi konsumentami, ale przede wszystkim z obywatelami, którzy zaczynają aktywnie walczyć o lepszą przyszłość. Wystarczy przywołać zdewastowane sklepy różnych marek podczas amerykańskich protestów Black Lives Matter, poparcie i krytykę marek wspierających polskie Czarne Protesty, a także wszelkiego rodzaju działania takich organizacji jak Extinction Rebellion, The Yes Men czy Greenpeace, by zrozumieć, że to walka o coś więcej niż atrakcyjna cena. Ta arena się zagęszcza, co powinno być wyraźnym sygnałem dla marek, że czas na zaangażowanie, które będzie miało realny wpływ na pozytywną zmianę i otwarcie dialogu z coraz bardziej świadomymi konsumentami. Zgodnie z badaniami Deloitte 81% Polaków obawia się zmian klimatycznych, kolejne 83% uważa, że firmy powinny podejmować więcej działań przeciwdziałających zmianom klimatu... Ludzie na całym świecie zaczęli odczuwać lęk klimatyczny, a nierówności społeczne dodatkowo wzmacniają brak poczucia bezpieczeństwa. Ponadto nie wierzymy w sprawczość rządów, co sprawia, że uwaga przekierowana jest na biznes. Świadomi konsumenci-obywatele jako przedstawiciele społeczeństw oczekują od marek, by te zaniechały działań, które szkodzą środowisku lub pogłębiają nierówności społeczne. Wymagają głębszego zaangażowania, a nie prowizorycznych aktywności, co w praktyce oznacza, że marki mają być dziś nie tylko gwarancją jakości, ale także obietnicą kreowania pozytywnych zmian, podmiotami wspierającymi i towarzyszącymi w walce o ważne dla ludzi wartości, zaangażowania, które buduje wokół siebie społeczność ludzi. Warto podkreślić, że ta rosnąca presja społeczna będzie wzmacniana przez Komisję Europejską, która pracuje realizacją celu Europejskiego Zielonego Ładu. Już niedługo wiele firm zacznie obowiązywać dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) obligująca przedsiębiorstwa do wielowymiarowych, środowiskowych i społecznych ujawnień niefinansowych. To ona będzie miała wpływ na kompleksowe podejście do ESG w firmach, a przygotowywana obecnie dyrektywa ws. oświadczeń środowiskowych (ang. green claims) wpłynie na rzetelne i spójne komunikowanie zaangażowania firm, w tym marek, w zmianę. Deklaracje, będą musiały mieć poparcie w faktach i konkretnych wskaźnikach. Marki, które podejmują rzetelne i wiarygodne działania z jednej strony na przecięciu potrzeb osobistych i społecznych, a z drugiej deklaracji i czynów, mają szansę zdobyć zaufanie klientów i tym samym zaczną wykorzystywać nowe szanse rynkowe - zapewnia dr Marta Karwacka, Senior Manager, Sustainability Consulting Deloitte CE.

- Weryfikując, które z wydarzeń krytycznych ostatnich miesięcy wzbudziły największe emocje, nie sposób pominąć ich przełożenia na nasze działania. Kwantyfikacji poddaliśmy przełożenie emocji na zachowania zakupowe Polek i Polaków w kategoriach spożywczych. Analizując otrzymane odpowiedzi respondentów byliśmy w stanie ułożyć wydarzenia w szeregu. Od najmniej do najbardziej wpływającego na nasze zachowania i decyzje zakupowe. Okazuje się, że dyskryminacja mniejszości w najmniejszym stopniu z badanych wydarzeń wpływa na zmianę naszych zachowań zakupowych – połowa badanych (51%), u których dyskryminacja wywołała emocje, nie wskazała żadnych aktywności zakupowych jako zaangażowania w walce z nią. Na drugim końcu skali, znalazły się katastrofa klimatyczna, zanik bioróżnorodności oraz konsumpcjonizm, gdzie na możliwe działania w walce z nimi wskazało co najmniej ośmiu na dziesięciu badanych, u których wydarzenia te wywołały emocje. Pomimo że wydarzenia te nie wywołują u sporej części społeczeństwa wyraźnych emocji, to walka z nimi, z perspektywy konsumentów, jest jak najbardziej możliwa. Ponad połowa badanych deklarujących ważność tych tematów wskazuje, że nasze zachowania zakupowe (czytanie etykiet, rezygnacja z zakupu, weryfikacja producenta, poszukiwanie zamiennika, polecanie lub odradzanie) mogą skutecznie minimalizować lub spowalniać te wydarzenia. To zdecydowanie pozytywne wnioski płynące z liczb. Odpowiednio komunikując zagrożenia i ryzyka wynikające z krytycznych wydarzeń jesteśmy w stanie wspólnie realnie wpłynąć na ograniczenie ich negatywnego wpływu na nasze życie - komentuje dr Paweł Jurowczyk, Strategy Business Director w ABR SESTA.