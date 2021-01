Maroko oferuje biznesowe szanse eksporterom i branżom takim jak: rolnictwo, rybołówstwo i logistyka

Maciej Klósak i Jan Bochniak z biura PAIH w Casablance wskazują, że kiedy w marcu 2020 roku świat wstrzymał oddech na wiele tygodniu hibernując całe społeczeństwa i dużą część biznesu, ratunkiem dla globalnej ekonomii stało się utrzymanie transgranicznych łańcuchów dostaw. Całkowite zamknięcie granic w przypadku Maroka trwało 4 miesiące, od 19 marca do 15 lipca.

Nie dotyczyło to jednak handlu. W początkowej fazie pandemii kraj notował wzrost cen na usługi logistyczne. Ten negatywny trend szybko jednak zatrzymał się. Powstały za to mechanizmy ułatwiające przepływ towarów, przede wszystkim w kontekście procedur administracyjnych. Choć Maroko per saldo zmniejszyło o kilkanaście procent swoją wymianę handlową ze względu na utrudnienia wynikające z pierwszej fali koronawirusa - pojawiły się nowe możliwości dla aktywnych graczy biznesowych, którzy zaczęli przejmować rynki po bankrutujących firmach lub zaczęli korzystać z zachęt celnych (m.in. uwolnienie kontyngentów na zboże i czasowe zniesienie ceł). Wśród beneficjentów tej sytuacji znalazły się również polskie firmy, wspierane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.

Oferta dla inwestora z zagranicy

Aktywna polityka Maroka w zakresie regulacji umów międzynarodowych tworzy szanse dla zagranicznych inwestorów. Ten afrykański kraj posiada umowy o wolnym handlu (FTA) z blisko sześćdziesięcioma państwami, wśród których najważniejsze to kraje Unii Europejskiej, EFTA, Stany Zjednoczone i Turcja.

Sektorowy plan rozwoju gospodarki wyróżnia siedem obszarów: przemysł, infrastruktura, energia, turystyka, rolnictwo i rybołówstwo, logistyka i nowego technologie. Charakteryzuje się przy tym wielomiliardowymi inwestycjami sektora publicznego i prywatnego.

Zachęty inwestycyjne obejmują m.in. dogodne warunki fiskalne w strefach ekonomicznych, takie jak zwolnienia z podatku CIT i cła, ale również partycypację w kosztach zakupu gruntów, realizacji infrastruktury, przeprowadzania szkoleń pracowników czy świadczeń socjalnych. Atrakcyjna oferta dla inwestora i profesjonalne przygotowanie stref przemysłowych pozwoliły na wytworzenie prężnych ekosystemów przemysłu samochodowego, lotniczego czy tekstylnego.