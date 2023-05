Projekt likwidujący opłaty za autostrady już jest w Sejmie i będę chciała go w przyszłym tygodniu procedować. Ustawy, o których mówił prezes PiS, jak tylko wpłyną do parlamentu, natychmiast będę poddawała pod proces legislacyjny - powiedziała w niedzielę marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który w ostatni piątek trafił do Sejmu, zakłada zniesienie opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA.

Tydzień temu podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" prezes Jarosław Kaczyński ogłosił, że od przyszłego roku świadczenie wychowawcze "500 Plus" zostanie podniesione do 800 zł; nowego roku wprowadzone mają zostać bezpłatne leki dla osób 65+ oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia; jak najszybciej zniesione mają być opłaty za przejazd dla samochodów osobowych na autostradach państwowych, a w przyszłości także na prywatnych.

Marszałek Witek, przemawiając podczas niedzielnego pikniku rodzinnego w Korfantowie na Opolszczyźnie, powiedziała, że do Sejmu już wpłynął projekt likwidujący opłaty za przejazd autostradami. "Ten projekt już jest w Sejmie i będę chciała w przyszłym tygodniu go procedować" - poinformowała marszałek Sejmu.

"Te ustawy, o których mówił prezes Kaczyński, jak tylko wpłyną do parlamentu, to natychmiast będę poddawała je pod proces legislacyjny, żeby jak najszybciej mogły wejść w życie, żebyście państwo, jadąc z rodzinami autostradami nad morze, czy w góry, nie musieli stać w kilometrowych korkach przez kilka godzin z małymi dziećmi w rozgrzanym samochodzie" - mówiła do zgromadzonych Witek.

Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w przyszłym tygodniu od środy do piątku.

Celem projektu nowelizacji przepisów o autostradach jest zaniechanie poboru opłat za przejazd autostradą od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (czyli samochodów osobowych oraz motocykli) na odcinkach autostrad płatnych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Aktualnie takie opłaty funkcjonują na autostradzie A2 Konin - Stryków oraz A4 Wrocław - Sośnica.

"Natomiast nadal będzie pobierana opłata elektroniczna przez Szefa KAS od pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i autobusów poruszających się tymi odcinkami autostrad" - wskazano w uzasadnieniu.

Dodano, że celem nadrzędnym ustawy jest utrzymanie bądź nawet zwiększenie możliwości komunikacyjnych obywateli oraz zmniejszenie faktycznych wydatków, które ponoszą kierowcy samochodów osobowych.