Ta ustawa nie jest pilna, więc będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu Senatu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pytany dlaczego izba na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu nie zajmie się nowelą ustawy przewidującą podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł.

W ubiegły piątek Sejm uchwalił nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z którą od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł.

W środę Senat rozpoczął dwudniowe posiedzenie. Podczas środowego briefingu prasowego jeszcze przed rozpoczęciem obrad marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany był, dlaczego izba nie zajmie się nowelizacją na obecnym posiedzeniu.

"Pracujemy starym, dobrym trybem: komisje, konsultacje i dopiero debata plenarna. Mamy (..) zawsze 30 dni, a przypadku ustaw pilnych 20 dni. Ta ustawa nie jest pilna, wiec będzie rozpatrzona prawdopodobnie na następnym posiedzeniu" - odpowiedział Grodzki.

Marszałek Senatu zwrócił uwagę, że nowela zakłada podwyższenie świadczenia wychowawczego do 800 zł od 1 stycznia 2024 roku, "więc czasu jest aż nadto".

Nowelizacja podwyższa świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko. Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw. "Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.