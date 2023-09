Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oceniła, że dożynki po żniwach to wyjątkowe święto, które jest obchodzone tylko w Polsce. „Dożynki to dzień, w którym możemy nisko pochylić czoła przed tymi, którzy tak ciężko pracują” - powiedziała na dożynkach w Męcince (Dolnośląskie).

W niedzielę marszałek Sejmu Elżbieta Witek uczestniczyła w dożynkach gminnych w Męcince na Dolnym Śląsku. Podczas swego wystąpienia podziękowała rolnikom za to, że każdego dnia na polskich stołach jest chleb.

"Dożynki to dzień, w którym możemy nisko pochylić czoła przed tymi, którzy tak ciężko pracują. Nie do końca wiedzą, jakie będą plony, bo nie wszystko od nich zależy. Dziękujemy im za to, że każdego dnia na polskich stołach jest chleb" - powiedziała marszałek.

Dodała, że nie ma podobnego święta na całym świecie i tylko u nas w Polsce tak pięknie obchodzi się dożynki, które są podziękowaniem dla rolników.

"To świadczy o tym, że idziemy w przyszłość, w nowoczesność, ale jednocześnie mamy bardzo silne korzenie: że pamiętamy o naszej przyszłości, o naszych zwyczajach, o naszej tradycji. I wszystko robimy wspólnie, razem dla naszej bezpiecznej przyszłości" - powiedziała Witek.

Podkreśliła, że dożynkowy chleb jest symbolem, ale też wprost mówi o tym, że ci, którzy ten chleb wytworzyli, oczekują od rządzących na szczeblu zarówno gminy jak i kraju solidarności i bezpieczeństwa.

"Oni nam dają bezpieczeństwo żywnościowe, bez nich nie byłoby ono możliwe. Ale jednocześnie rolnicy muszą wiedzieć, że oni również wraz ze swoimi rodzinami muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo. I to staramy się robić" - mówiła marszałek.

"Dzisiaj w tak pięknym dniu, w tak pięknym otoczeniu, chcę wam po pierwsze złożyć ogromne podziękowanie za trud, za chleb. I złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby ta praca, ciężka praca w rolnictwie przynosiła wam jak najwięcej satysfakcji. Byście mieli zrozumienie i jak najwięcej przyjaciół wokół siebie, żeby tego chleba nigdy na polskich stołach nie zabrakło. Wszystkim rolnikom szczęść Boże" - powiedziała Witek.