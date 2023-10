Wszyscy Polacy, bez względu na to, gdzie mieszkają, powinni mieć takie same szanse rozwoju – mówiła w środę w Złotoryi (Dolnośląskie) marszałek Sejmu Elżbieta Witek, podczas uroczystości podpisanie umowy na rewitalizację linii kolejowej Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój.

W efekcie remontu linii Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój przywrócony zostanie, po 20 latach, ruchu pasażerskiego na tej trasie. Inwestycja realizowana jest z Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. Jej koszt to 210 mln zł.

Marszałek Sejmu podczas uroczystości podpisania umowy na realizację tej inwestycji podkreśliła, że Złotoryja i powiat złotoryjski od lat odcięte są od komunikacji umożliwiającej przemieszczanie się pomiędzy miejscowościami. "Wszyscy Polacy, bez względu na to gdzie mieszkają, powinni mieć takie same możliwości rozwoju, kształcenia się. Postawiliśmy nie tylko na infrastrukturę drogową, ale też na infrastrukturę kolejową" - mówiła.

Witek wskazała na program Kolej Puls, który - jak mówiła - w skali kraju operuje budżetem ponad 13 mld zł. "Z tego ponad 11 mld to fundusze pochodzące z budżetu państwa, a 2 mld to pieniądze od samorządów. A zatem ogromne wsparcie, żadnego samorządu nie byłoby stać na inwestycje kolejowe takie jak ta. Mieszkańcy Złotoryi będą mieli możliwość dotarcia do Legnicy i do Wrocławia - szybko i bezpiecznie" - podkreśliła marszałek. Jak zaznaczyła, "rządzenie polega na tym, aby zrobić coś dobrego dla obywateli".

Marszałek wskazała, że na Dolnym Śląsku z programu Kolej Plus realizowane będą trzy projekty, w tym na linii kolejowej Legnica - Złotoryja - Jerzmanice-Zdrój. Witek dziękowała samorządowi województwa dolnośląskiego, który wnioskował o rewitalizacje linii kolejowej do Złotoryi. "To pokazuje, że dobra współpraca rządu z samorządem potrafi przynosić wspaniałe efekty" - zauważyła.

Dodała, że powiat złotoryjski ma olbrzymie możliwości rozwoju turystycznego. "To są piękne tereny; aby jednak tak się stało trzeba stworzyć dobre możliwości komunikacyjne" - zaznaczyła marszałek.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel podkreślił, że inwestycja na linii kolejowej do Złotoryi zostanie przeprowadzona w systemie "zaprojektuj i wybuduj". "Zakładamy, że w drugiej połowie 2026 r. jest szans, żeby pociągi wróciły na tę linię. To będzie odbudowa całej infrastruktury na odcinku 24 kilometrów" - powiedział Merchel.

Marszałek Witek wręczyła też w środę w Złotoryi samorządowcom z tego terenu promesy z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na łączną kwotę blisko 40 mln zł.