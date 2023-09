Pierwsze umowy na realizację projektów w Programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-27 są możliwe jeszcze w 2023 r.; na pewno będą podpisywane na początku 2024 r. – zasygnalizował w poniedziałek marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Chełstowski zapewnił w poniedziałkowej porannej rozmowie w Radiu Piekary, że zgodnie z sugestiami Komisji Europejskiej samorząd województwa realizuje obecny regionalny program operacyjny zgodnie z harmonogramem, w którym w tym roku zaplanowano kilkanaście konkursów i naborów wniosków.

Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego (FE SL) to następca Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20, oparty o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego +, a także o nowy instrument Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST - 2,2 mld euro). Razem z nim FE SL to 5,1 mld euro.

Jak powiedział marszałek woj. śląskiego, urząd marszałkowski realizuje założenia FE SL, czyli ogłasza konkursy i nabory (w procedurze pozakonkursowej) zgodnie z przyjętym harmonogramem - są to m.in. projekty związane z transformacją woj. śląskiego.

"Spływają pierwsze wnioski, zaczynają się pierwsze oceny i myślę, że w tym roku będziemy podpisywać pierwsze umowy. A jeżeli chodzi o finanse, to piłka jest po stronie rządowej, która odpowiada za negocjacje. Wiem, że te negocjacje poszły w bardzo złym kierunku, ale z drugiej strony Komisja Europejska nas zapewnia, że powinniśmy robić swoje. No to robimy" - zadeklarował.

"Żałuję, że nie ma pieniędzy z KPO, bo to naprawdę potężny zastrzyk finansowy dla Polski, dla Śląska. Wiele rzeczy, wiele problemów, można by było rozwiązać, które czekają w kolejce nierozwiązane, bo po prostu nie ma finansowania. Ale środki, które mamy zapewnione, mam nadzieję, że w przyszłym roku zaczną spływać - oczywiście chodzi o certyfikację tych środków, a więc beneficjenci muszą te środki wydać, żebyśmy mogli je zwrócić" - przypomniał.

"Realizujemy zgodnie z harmonogramem procedury konkursowe, one są ogłaszane. W większości beneficjenci środków na transformację wiedzą, jaki jest harmonogram: jak jest ogłaszany konkurs czy nabór, te projekty zaczynają spływać. I mamy nadzieję, że w tym roku pierwsze umowy na transformację będą już podpisywane, najpóźniej w I kw. 2024 r." - powiedział.

Jako przykład potrzeb podał nabór w poddziałaniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii, w którym alokacja z nowej perspektywy wynosi 170 mln zł. "Wpłynęły wnioski, w większości od samorządów, na 1,7 mld zł, czyli dziesięć razy tyle, ile przewiduje alokacja" - podkreślił.

"Dlatego, jak słyszę, że KPO nam jest niepotrzebny, zastąpimy go jakimś Polskim Ładem, wołam (...) dlaczego? My potrzeb mamy bardzo dużo: moglibyśmy przyśpieszać transformacją w obszarze komunalno-bytowym, w obszarze biznesowym małych i średnich przedsiębiorstw. A tych środków po stronie rządowej nie ma" - stwierdził Chełstowski.

Zasygnalizował, że w przypadku naboru dot. OZE, ze względu na zapotrzebowanie być może uda się jeszcze zwiększyć alokację - poprzez przesunięcia środków w programie, za zgodą KE - o 100-120 mln zł. "Ale jestem przekonany, że w innych poddziałaniach, które już ogłosiliśmy, będzie podobne przekroczenie alokacji, bo zapotrzebowanie na środki unijne jest potężne (...)" - ocenił marszałek woj. śląskiego.

Po przyjęciu FE SL w grudniu ub. roku, pierwszy nabór do niego ogłosiło w połowie kwietnia Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (jako instytucja pośrednicząca we wdrażaniu FE SL) - konkurs dotyczył wsparcia dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji, z budżetem 60 mln euro. Kolejne nabory dotyczyły wsparcia energetyki rozproszonej opartej o OZE (łącznie 75 mln euro) i makroinwestycji w małych i średnich firmach (90 mln euro).

Następne nabory związane były z projektami o charakterze miękkim, jak rozwój kształcenia zawodowego, rozwój kształcenia wyższego czy projekty włączeniowe - aktywizujące mieszkańców.

Z końcem sierpnia ruszył też pakiet naborów dot. kilkunastu projektów strategicznych woj. śląskiego (w ścieżce pozakonkursowej) w kategoriach dotyczących: inwestycji specjalistycznych uczelni wyższych i instytucji naukowych, hubów w podregionach górniczych, operujących na terenach pokopalnianych, projektów o charakterze horyzontalnym (regionalne obserwatorium procesów transformacyjnych czy platforma terenów poprzemysłowych) oraz projektów realizowanych z partnerami z różnych sektorów.