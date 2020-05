Marta Marczak, PwC: Jakie znaczenie dla firm ma zmiana istotnych dla konsumentów wartości? (wideo)

Grupa Muszkieterów uruchamia w sklepach stacje do dezynfekcji rąk

– Warto łączyć myślenie o markach i o biznesie z tym, jakie wartości w kulturze nabierają znaczenia. Jesteśmy teraz w momencie niezwykłej zmiany, doświadczenia, które jest dla nas wszystkich zupełnie nowe – dla konsumentów, dla biznesu i marek. Dzisiaj z dużą ostrożnością mówimy o trendach, natomiast warto mówić o pewnych sygnałach zmian, które pojawiają się na horyzoncie i które mogą stanowić i dla biznesu i dla marek pewne wskazówki – mówi Marta Marczak, dyrektor w zespole strategii marki PwC.

Tłumaczy, że obserwacja przez marki zachodzących zmian jest ważna, ponieważ zarówno marki jak i konsumenci przynależą do tej samej kultury i aby mogli się porozumieć, dobrze jest, kiedy podobnie ją rozumieją.

Jakie widać zmiany? – Możemy zaobserwować rosnące znaczenie myślenia w kategoriach wspólnoty i współpracy. Widzimy, że ludzie jednoczą się w różnego rodzaju projektach wzajemnej pomocy, widzimy również, że marki i przedsiębiorstwa na różnym poziomie również się wspierają – tłumaczy ekspertka.

– Jednym z przykładów jest sieć handlowa Kaufland, która zatrudnia pracowników restauracji McDonald’s. Sklepy funkcjonują teraz na wysokich obrotach, bardzo jest tam potrzebna praca ludzi, natomiast McDonald’s jako restauracja jest teraz trochę w odstawce, nie korzystamy z usług tego miejsca tak często jak wcześniej. Dlatego Kaufland wychodzi z inicjatywą, aby pracownicy z firmy McDonald’s wsparli pracę w sklepie. W ten sposób zapewnia im miejsca pracy, przekierowuje ich energię i siłę w miejsce, którego dzisiaj wszyscy potrzebujemy – mówi Marta Marczuk.

Jakie jeszcze wartości są teraz ważne i co to oznacza dla marek spożywczych i handlowych? Jak mogą wyłapywać sygnały zmian i jak powinny komunikować się z konsumentami? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy wideo.